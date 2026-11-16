Спутники NASA зафиксировали обширные участки открытой воды на расстоянии всего около 60 километров от Северного полюса. Снимки, сделанные в конце августа, показали, насколько сильно изменился морской лед в регионе на фоне глобального потепления. Ученые отмечают, что подобные разрывы во льдах сами по себе не означают рекордного таяния, однако наглядно демонстрируют уязвимость современной Арктики, передает МойГород.

Об этом сообщает Live Science.

Спутниковые инструменты NASA Worldview зафиксировали аномалию 29 августа. На изображениях видны крупные пространства открытой воды среди арктических льдов, расположенные сравнительно близко к географическому Северному полюсу.

По словам специалистов, в конце летнего сезона морской лед в Арктике естественным образом становится более фрагментированным. На его состояние влияют не только долгосрочные климатические изменения, но и кратковременные погодные условия, а также океанические течения. Сильные ветры способны сдвигать льдины, раздвигать их или, наоборот, сближать. Поэтому площадь открытой воды может заметно меняться буквально за несколько часов.

Однако нынешняя ситуация вызывает беспокойство из-за общего состояния ледового покрова. В последние десятилетия арктический лед становится тоньше и менее устойчивым, поэтому сильнее реагирует на ветер, течения и колебания температуры.

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Почему ледяной покров Арктики становится хрупким

По словам климатолога некоммерческой организации Climate Central Захари Лабе, спутниковые снимки за последние две недели августа продемонстрировали заметные изменения в количестве и расположении открытой воды вокруг Северного полюса.

Профессор полярных исследований Университетского колледжа Лондона Джульен Строве также обратила внимание на необычный масштаб разрывов между льдинами.

«Мы можем время от времени видеть открытую воду на Северном полюсе, но я не думаю, что когда-либо она была такой обширной», — отметила исследовательница.

При этом ученые призывают не делать выводов о рекордном таянии только на основании одного спутникового изображения. В конце лета фрагментация льда — естественное явление. Более того, в отдельные годы похожие изменения уже наблюдались в центральной части Северного Ледовитого океана.

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Главная проблема заключается в том, что за последние десятилетия сам лед стал значительно тоньше. Раньше в высоких широтах сохранялись обширные участки толстого многолетнего льда, который мог переживать несколько летних сезонов. Теперь его все чаще заменяют молодые и менее устойчивые льдины.

Ситуацию усугубляет скорость потепления: Арктика нагревается почти в четыре раза быстрее, чем планета в среднем. Это явление называют арктическим усилением. Оно связано в том числе с тем, что при сокращении площади светлого льда темная океанская вода поглощает больше солнечной энергии, дополнительно нагревая регион.

Чем опасно исчезновение арктического льда

Расширение пространств открытой воды влияет не только на внешний вид Арктики. Морской лед служит важной частью экосистемы: от него зависят условия обитания многих животных, включая белых медведей, моржей и тюленей. Его сокращение меняет привычную среду обитания и пищевые цепочки.

Кроме того, открытая вода сильнее взаимодействует с атмосферой, влияя на теплообмен и погодные процессы в регионе. Увеличивается и воздействие волн на побережье. Там, где раньше лед защищал берег от штормов, волны теперь могут активнее разрушать грунт, усиливая эрозию и угрозу для прибрежных поселений.

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Климатолог Захари Лабе подчеркнул, что увиденное на спутниковых снимках не обязательно свидетельствует о том, что 2026 год оказался значительно хуже предыдущих. Скорее, изображение показывает, насколько изменился Северный Ледовитый океан за последние десятилетия.

Ученые ожидают, что в середине или во второй половине сентября, когда температура начнет снижаться, морской лед снова станет формироваться. Часть открытых участков может закрыться, однако это не отменяет долгосрочной тенденции к истончению и сокращению арктического ледового покрова.

Таким образом, необычные спутниковые снимки стали еще одним свидетельством масштабных изменений в Арктике. И хотя отдельные разрывы во льду могут появляться и исчезать под воздействием ветра и течений, общее состояние ледового покрова продолжает вызывать обеспокоенность исследователей.