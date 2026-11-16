Старые машины, ипотека и депозиты: как государство оценивает достаток семей в Казахстане

Разбираемся, почему владелец 20-летних "Жигулей" или скромного огорода в поселке не потеряет право на соцпомощь из-за Цифровой карты семьи, а какие активы действительно лишают статуса нуждающегося.

Владельцам старых автомобилей, небольших подворий и жилищных депозитов не стоит бояться, что система автоматически запишет их в число обеспеченных и лишит господдержки. Алгоритмы Цифровой карты семьи не завышают уровень достатка из-за мелкого имущества, пояснили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Система ежемесячно сводит данные из 30 баз различных госорганов. Чтобы оценка была объективной, разработчики заложили в алгоритм правила, которые защищают интересы обычных граждан.

Что система засчитывает в пользу семьи (не мешает получить помощь)

Пособия и алименты . Бюджетные выплаты, жилищная помощь, единовременные пособия на рождение или усыновление ребёнка, а также благотворительность не считаются доходом семьи.

. Бюджетные выплаты, жилищная помощь, единовременные пособия на рождение или усыновление ребёнка, а также благотворительность не считаются доходом семьи. Ветхое или тесное жильё. Отсутствие своей крыши над головой или жизнь в маленькой квартире снижают балл благосостояния. Аварийные дома и жильё под снос система вообще игнорирует, а для ветхих домов при расчёте автоматически уменьшает площадь.

Отсутствие своей крыши над головой или жизнь в маленькой квартире снижают балл благосостояния. Аварийные дома и жильё под снос система вообще игнорирует, а для ветхих домов при расчёте автоматически уменьшает площадь. Транспорт старше 20 лет. Легковые авто, тракторы, грузовики и комбайны старше двух десятилетий приравниваются к нулю и на итоговую оценку не влияют.

Легковые авто, тракторы, грузовики и комбайны старше двух десятилетий приравниваются к нулю и на итоговую оценку не влияют. Небольшие участки и скот. Огороды, небольшие наделы в краткосрочном пользовании и скромное подворье с птицей или скотом не добавляют семье лишних баллов.

Огороды, небольшие наделы в краткосрочном пользовании и скромное подворье с птицей или скотом не добавляют семье лишних баллов. Ипотека и длительные просрочки. Действующий жилищный кредит и затяжные долги по займам автоматически снижают балл благосостояния - алгоритм расценивает их как реальную нагрузку на бюджет. А вот мелкие долги и займы в ломбардах под залог личного авто система не учитывает.

Действующий жилищный кредит и затяжные долги по займам автоматически снижают балл благосостояния - алгоритм расценивает их как реальную нагрузку на бюджет. А вот мелкие долги и займы в ломбардах под залог личного авто система не учитывает. Накопления на жильё. Небольшие суммы на картах и депозитах считаются нормой. Кроме того, при оценке полностью игнорируются жилищные строительные сбережения в Отбасы банке.

Небольшие суммы на картах и депозитах считаются нормой. Кроме того, при оценке полностью игнорируются жилищные строительные сбережения в Отбасы банке. Работа по найму и в НПО. Руководство общественным фондом или работа наёмным директором компании (без крупной доли в уставном капитале) не повышают уровень достатка семьи в базе.

Отдельно система проверяет социальную устойчивость: число детей и пожилых родственников. Если у кого-то из близких есть инвалидность или тяжёлое хроническое заболевание (человек стоит на диспансерном учёте), применяются понижающие коэффициенты, поскольку семье требуются дополнительные расходы на лечение.

Что указывает на высокий достаток

Статус финансово независимой семьи присваивается, если у граждан есть следующие активы:

Высокие официальные доходы - от трёх прожиточных минимумов на каждого члена семьи и выше.

- от трёх прожиточных минимумов на каждого члена семьи и выше. Дорогой или свежий коммерческий транспорт - элитные автомобили, а также грузовики и автобусы не старше пяти лет.

- элитные автомобили, а также грузовики и автобусы не старше пяти лет. Несколько объектов недвижимости - две и более квартиры или дома, а также коммерческие помещения (магазины, аптеки, торговые дома).

Чтобы не уравнивать жителей мегаполисов и сёл, алгоритм применяет "сельский коэффициент". Площадь домов и магазинов в аулах и посёлках при подсчёте значительно урезается, тогда как для земли в крупных городах действует повышающий коэффициент из-за её высокой рыночной стоимости.