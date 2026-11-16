В Западно-Казахстанской области в 2026 году 969 наёмных работников получают минимальную заработную плату - 85 тысяч тенге. По информации управления координации занятости и социальных программ области, всего в регионе насчитывается 113 663 наёмных работника. Из них 52 930 мужчин и 60 732 женщины.

Больше всего работников с минимальной зарплатой проживают в Уральске - 642 человека. Среди районов области лидирует Жангалинский район, где 85 тысяч тенге получают 120 человек. В районе Байтерек таких работников 78, в Акжаикском - 71, в Бурлинском - 35. Меньше всего получателей минимальной зарплаты в Таскалинском районе - 3 человека. В Чингирлауском районе их 4, в Теректинском - 6, в Сырымском - 10. Среди тех, кто получает минимальную заработную плату, 604 мужчины и 365 женщин.

Для сравнения, в 2025 году таких работников в области было 1 466. За год их количество уменьшилось на 497 человек. При этом общая численность наёмных работников, напротив, выросла: с 111 790 до 113 663 человек (в 2026 году - прим. автора).

Если сравнить показатели с 2023 годом, когда минимальная заработная плата составляла 70 тысяч тенге, также заметно снижение числа её получателей. Тогда зарплату в таком размере получали 1 812 человек. По районному распределению больше всего таких работников было в районе Байтерек, а меньше всего - в Акжаикском и Бокейординском районах.

Таким образом, за последние годы количество наёмных работников, получающих минимальную заработную плату, в области сократилось.

Напомним, 28 октября президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана поручил повысить размер минимальной заработной платы в стране до 110 тысяч тенге. Позже вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на брифинге в правительстве прокомментировал, как повышение минимальной заработной платы (МЗП) отразится на доходах граждан и финансовой нагрузке на предпринимателей.

