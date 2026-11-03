Как рост МЗП до 110 тысяч тенге изменит зарплаты и декретные в Казахстане: ответ Миннацэкономики

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на брифинге в правительстве прокомментировал, как повышение минимальной заработной платы (МЗП) до 110 тысяч тенге отразится на доходах граждан и финансовой нагрузке на предпринимателей.

Представители СМИ обратили внимание, что в бюджетной сфере зарплаты пересмотрят автоматически, однако административными методами заставить частный бизнес поднять оклады сотрудникам нельзя. Отвечая на вопрос о работниках коммерческого сектора, вице-министр подчеркнул обязательность нового норматива.

- Минимальная заработная плата, она же обязательна. Тот, кто платит 85 тыс. тенге, теперь обязан платить 110 тыс. тенге. Мы взяли те компании, которые оплачивают МЗП, и примерно посчитали рост фонда оплаты труда - это порядка 426 млрд тенге. Это та нагрузка на бизнес, на фонд оплаты труда. Если вы говорите кого-то уговаривать, уговаривать никто не будет, это законом положено - минимальную заработную плату поставить на уровень 110 тыс. тенге со следующего года, - заявил Азамат Амрин.

Кроме того, повышение МЗП повлечет за собой автоматический рост социальных выплат, привязанных к этому показателю. В качестве примера чиновник привел пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

- По социальным выплатам это даже улучшит ситуацию. Вы знаете, например, по социальным выплатам по уходу за ребенком до полутора лет, сейчас там потолок выплат - это 7, по-моему, МЗП. Соответственно, где-то 280 тыс. тенге сейчас (в среднем - прим. ред.) ежемесячно может получать мама за своего ребенка. При росте минимальной заработной платы это будет порядка 308-310 тыс. тенге. То есть это, наоборот, положительно скажется непосредственно на тех людях, наемных работниках, которые пользуются социальными услугами. В целом, это должно положительно сказаться на вопросах повышения доходов населения, - считает вице-министр.

Напомним, 28 октября президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана поручил повысить размер минимальной заработной платы в стране до 110 тысяч тенге.

