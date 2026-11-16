С 2024 по 2026 год в дошкольных учреждениях страны зафиксировали 42 резонансных случая насилия, причем подавляющее большинство из них произошло в частных садах. О мерах борьбы с жестоким обращением с детьми рассказали на правительственном часе в Курултае.

В Казахстане за последние два года зафиксировали 42 резонансных случая насилия в детских садах, и в 36 из них детей обижали сами воспитатели. Статистику на правительственном часе в Курултае озвучила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

Проблему жестокого обращения с дошкольниками подняла депутат Айжан Наимбекова. Она обратила внимание на то, что в силу возраста малыши особенно уязвимы и не всегда могут защитить себя или пожаловаться родителям.

- Некоторые дети не могут рассказать о происходящем или даже не осознают, что с ними происходит что-то недопустимое, - отметила депутат.

Отвечая на вопрос о мерах борьбы с такими нарушениями, глава Минпросвещения привела данные за 2024-2026 годы: из 42 выявленных случаев 37 пришлись на частные детские сады. Кроме того, министр напомнила об ответственности сотрудников за сокрытие побоев, даже если ребёнок получил их дома.

- В Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за отсутствие реагирования на подобные нарушения. То есть если воспитатель замечает у ребёнка телесные повреждения или другие признаки возможного насилия, он обязан сообщить об этом руководству детского сада. В свою очередь, руководство детского сада должно передать информацию в правоохранительные органы. На сегодня за непринятие необходимых мер в подобных ситуациях в дошкольных образовательных организациях к административной ответственности привлечён 71 человек. Наложен штраф, - пояснила Жулдыз Сулейменова.

Также глава ведомства уточнила, что за отсутствие должного реагирования на нарушение прав детей в Казахстане по КоАП уже наказали руководителей 135 детских садов.