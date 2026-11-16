Когда в ЗКО выпадет снег и ждать ли сильных морозов в декабре?

В декабре 2026 года в Западно-Казахстанской области ожидается переменчивая погода с понижением температуры. Об этом сообщили в отделе метеопрогнозов областного филиала РГП "Казгидромет".

В первой декаде месяца температура воздуха постепенно понизится. Ночью столбики термометров опустятся с -2…-7 °С до -7…-12 °С, а на севере области - до -17 °С. Днем ожидается от -2…+3 °С до -2…-7 °С. Ближе к концу декады немного потеплеет: ночью будет -1…-6 °С, днем - 0…+5 °С, на северо-западе области - до -3 °С.

Во второй декаде погода также будет неустойчивой. Ночью температура будет колебаться от -7…-12 °С до 0…-5 °С, а на северо-западе опустится до -17 °С. Днем ожидается от -2…-7 °С до 0…+5 °С, на севере - около -2 °С. К концу декады станет теплее: ночью - от -3 до +2 °С (на северо-востоке - до -6 °С), днём - от +2 до +7 °С.

В третьей декаде вновь ожидается похолодание. В начале периода ночью температура опустится до -8…-13 °С, на юге области - до -3 °С, днем - до 0…-5 °С. В середине декады немного потеплеет: ночью будет -3…-8 °С (на северо-востоке - до -13 °С), днем - 0…+5 °С (на севере - около -5 °С).

Затем в область придут сильные морозы. Ночью температура понизится до -16…-21 °С, на севере - до -26 °С. Днем ожидается -11…-16 °С, на юге области - около -5 °С. В конце декабря морозы немного ослабнут: ночью будет -11…-16 °С, днем - -6…-11 °С, на юге - около -3 °С.

Осадки и погодные явления

По данным синоптиков, количество осадков в декабре ожидается в пределах климатической нормы - 15-29 мм. Снег прогнозируется в начале первой и второй декад, в остальное время возможны дождь и мокрый снег.

Также в течение месяца ожидаются гололед и туман. Гололед вероятен в начале и конце первой декады, в начале и середине второй, а также в середине третьей декады. Туман возможен в середине первой и начале третьей декады.

Кроме того, в отдельные дни ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с - в начале и середине первой декады, начале и конце второй, а также в конце третьей декады.