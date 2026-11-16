Самая страшная авиакатастрофа в истории: два гигантских лайнера столкнулись на взлетной полосе

Обычный день в аэропорту Канарских островов превратился в одну из самых страшных трагедий в истории гражданской авиации. Два огромных пассажирских самолета Boeing 747 оказались на одной взлетно-посадочной полосе в густом тумане. Один из них начал разбег для взлета, хотя второй еще не успел покинуть полосу. Через несколько мгновений произошла катастрофа, унесшая жизни 583 человек. Выжить удалось лишь 61 пассажиру и члену экипажа.

Трагедия произошла 27 марта 1977 года в аэропорту Лос-Родеос на испанском острове Тенерифе. Столкнулись два самолета: рейс KLM 4805, следовавший из Амстердама, и рейс Pan Am 1736, прибывший из Лос-Анджелеса через Нью-Йорк. Оба лайнера направлялись в Лас-Пальмас на соседнем острове Гран-Канария, однако из-за чрезвычайного происшествия в аэропорту назначения их перенаправили на Тенерифе, передает МойГород.

В результате столкновения погибли все 248 человек, находившиеся на борту самолета KLM, а также 335 человек из 396 на борту Pan Am. Всего катастрофа унесла 583 жизни. По сей день она остается самой смертоносной авиакатастрофой в истории гражданской авиации.

Все началось с взрыва в другом аэропорту

В тот день самолеты должны были приземлиться в аэропорту Лас-Пальмас на острове Гран-Канария. Однако там произошел взрыв бомбы, после которого аэропорт временно закрыли. Воздушные суда, направлявшиеся туда, начали перенаправлять на соседний Тенерифе.

Среди них оказались два крупных Boeing 747. В аэропорту Лос-Родеос быстро скопилось множество самолетов, а небольшая воздушная гавань оказалась перегружена. Из-за нехватки места часть лайнеров разместили непосредственно на рулежных дорожках, что осложнило движение остальных воздушных судов.



Boeing KLM за 1 год и 7 месяцев до катастрофы. Фото: Википедия

После возобновления работы аэропорта Гран-Канарии экипажи начали готовиться к вылету. Самолет KLM уже находился на взлетно-посадочной полосе: он должен был развернуться и подготовиться к взлету. Лайнер Pan Am следовал за ним по той же полосе, поскольку обычная рулежная дорожка была недоступна.

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Ситуацию осложняли погодные условия. Над аэропортом постепенно сгущался густой туман, из-за которого видимость резко ухудшилась. Экипажи и диспетчеры уже не могли надежно видеть расположение самолетов и вынуждены были полагаться преимущественно на радиосвязь.

Два самолета оказались на одной полосе

Согласно плану диспетчеров, Pan Am должен был свернуть с взлетно-посадочной полосы на третьем съезде и продолжить движение по рулежной дорожке. Однако экипаж не смог своевременно выполнить этот маневр и продолжил движение по полосе.

Тем временем самолет KLM находился на противоположном конце. Его командир, опытный пилот Якоб ван Зантен, начал подготовку к вылету.

Критическая ошибка произошла во время радиообмена с диспетчерской вышкой. Экипаж KLM получил разрешение на маршрут полета, но это не означало разрешения на взлет. Диспетчер сообщил пилотам, что необходимо ожидать дальнейших указаний.

Boeing Pan American за 22 дня до катастрофы. Фото: Википедия

В этот момент экипаж Pan Am передал по радио, что все еще движется по взлетно-посадочной полосе. Однако сообщения двух самолетов и диспетчерской вышки частично наложились друг на друга, из-за чего важная информация не была полностью услышана экипажем KLM.

В кабине голландского лайнера второй пилот и бортинженер выражали сомнения относительно того, освободил ли Pan Am полосу. Однако командир был уверен, что путь свободен.

В итоге KLM начал разбег без разрешения на взлет. Экипаж Pan Am заметил приближающийся самолет лишь в последний момент, когда из-за густого тумана времени на реакцию практически не осталось.

Столкновение, которое уничтожило два огромных лайнера

Когда экипаж Pan Am наконец увидел приближающийся Boeing 747, пилоты попытались освободить взлетно-посадочную полосу. Командир приказал увеличить скорость и свернуть с нее, однако времени практически не оставалось.

Самолет KLM уже набрал скорость для взлета. Командир попытался поднять нос лайнера раньше обычного, рассчитывая перелететь через препятствие. Передняя часть самолета действительно начала отрываться от земли, но высоты оказалось недостаточно.

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Boeing 747 задел самолет Pan Am шасси и нижней частью фюзеляжа. После столкновения оба воздушных судна оказались охвачены огнем. На борту KLM произошел мощный пожар, а Pan Am получил настолько серьезные повреждения, что его конструкция практически полностью разрушилась.

Компьютерная анимация катастрофы. Фото: Википедия

Пожар и последовавшие разрушения оказались смертельными для большинства находившихся на борту людей. Спасательные службы прибыли на место, однако густой туман и масштаб повреждений значительно осложняли работу.

Как удалось выжить 61 человеку

Несмотря на масштаб катастрофы, некоторым пассажирам Pan Am удалось спастись. Всего выжили 61 человек — все они находились на борту американского самолета.

Некоторым пассажирам и членам экипажа удалось выбраться из поврежденного лайнера через отверстия в фюзеляже и участки, где конструкция получила разрушения. Среди выживших был второй пилот Роберт Брэгг, который вместе с другими членами экипажа помогал людям покинуть самолет.

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На борту KLM не выжил никто из 248 находившихся там пассажиров и членов экипажа.

Расследование трагедии было масштабным: специалисты изучали записи переговоров пилотов с диспетчерами, техническое состояние самолетов, погодные условия и действия экипажей. Главной причиной катастрофы признали решение командира KLM начать взлет без соответствующего разрешения диспетчерской службы.

При этом следователи также указали на ряд сопутствующих факторов: густой туман, перегруженность аэропорта, неоднозначность радиообмена и недостатки взаимодействия между экипажами и диспетчерами.

Катастрофа изменила правила безопасности полетов

Трагедия на Тенерифе стала переломным моментом для мировой гражданской авиации. После расследования авиакомпании и авиационные организации пересмотрели процедуры взаимодействия пилотов с диспетчерами.

Особое внимание начали уделять стандартной фразеологии радиообмена. Теперь экипажи должны использовать четкие формулировки, чтобы исключить путаницу между разрешением на движение по маршруту и непосредственным разрешением на взлет.

Место авиактастрофы. Фото: Википедия

Также усилили требования к подтверждению команд диспетчера, взаимодействию членов экипажа и контролю ситуации на взлетно-посадочной полосе. В авиационной практике закрепилась необходимость однозначного подтверждения разрешения на взлет перед началом разбега.

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История Тенерифе стала одним из самых известных примеров того, как цепочка ошибок, недопонимание и неблагоприятные обстоятельства могут привести к катастрофе даже при участии опытных пилотов и современных по тем временам самолетов.

С тех пор прошло почти полвека, однако эта трагедия остается важнейшим уроком для авиационной отрасли. Она показала, что безопасность полета зависит не только от технического состояния самолета, но и от точности каждого сообщения, решения и действия экипажа.