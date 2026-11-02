Во время полёта у самолёта оторвалась дверь: все 346 человек погибли

3 марта 1974 года над Францией произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории гражданской авиации. Во время полёта у пассажирского самолёта McDonnell Douglas DC-10 авиакомпании Turkish Airlines внезапно оторвалась грузовая дверь. Произошла резкая разгерметизация, часть пола салона обрушилась, а повреждение систем управления лишило пилотов возможности контролировать лайнер. Спустя чуть более минуты самолёт врезался в лес. Погибли все 346 человек, находившихся на борту.

Речь идёт о рейсе TK981, который следовал из Стамбула через Париж в Лондон. После промежуточной посадки в аэропорту Париж-Орли на борт поднялись дополнительные пассажиры. Всего в самолёте находились 335 пассажиров и 11 членов экипажа, передает МойГород.

Примерно через десять минут после взлёта из Парижа, когда лайнер набирал высоту около 3 500 метров, произошёл резкий хлопок. Задняя грузовая дверь с левой стороны самолёта отделилась от фюзеляжа и исчезла в воздушном потоке.

Как одна дверь привела к разрушению самолёта

После отделения двери произошла мгновенная разгерметизация грузового отсека. Из-за огромной разницы давления между пассажирским салоном и внешней средой часть пола над багажным отделением не выдержала нагрузки и обрушилась вниз.

Вместе с креслами из самолёта выбросило шестерых пассажиров. Однако последствия оказались ещё серьёзнее: разрушение пола повредило важнейшие элементы конструкции и системы управления, кабели которых проходили под салоном. В результате экипаж фактически потерял возможность управлять горизонтальными рулями самолёта.

Разбившийся самолёт за 9 месяцев до катастрофы. Фото: Википедия

Кроме того, повреждения затронули систему управления центральным двигателем. Лайнер резко накренился и начал стремительно снижаться. Пилоты пытались восстановить контроль, однако повреждения оказались критическими.

Спустя всего 77 секунд после отделения грузовой двери самолёт врезался в лес Эрменонвиль, расположенный примерно в 37 километрах к северо-востоку от Парижа. При столкновении лайнер разрушился. Никто из находившихся на борту не выжил.

Почему открылась грузовая дверь

Расследование показало, что причиной катастрофы стала неисправность механизма запирания грузовой двери. Перед вылетом её закрыли неправильно: фиксирующие элементы не вошли в предусмотренные положения, хотя внешне дверь выглядела запертой.

Конструкция механизма позволяла закрыть наружную ручку даже в том случае, если замки фактически не были зафиксированы. В результате система не обеспечила необходимую защиту от случайного открытия во время полёта.

Особенно тревожным обстоятельством стало то, что похожий случай уже происходил двумя годами ранее. В июне 1972 года у другого самолёта DC-10 авиакомпании American Airlines также оторвалась задняя грузовая дверь. Тогда произошла разгерметизация и частичное повреждение пола, однако пилотам удалось сохранить управление и благополучно посадить самолёт.

После первого происшествия производитель рекомендовал внести изменения в механизм запирания дверей. Однако необходимые доработки на самолёте Turkish Airlines были выполнены не полностью.

Мемориал рейсу 981. Фото: Википедия

Какие изменения произошли после катастрофы

После расследования авиакатастрофы были пересмотрены требования к конструкции грузовых дверей и защите пассажирских самолётов от последствий внезапной разгерметизации. В частности, усилили требования к механизмам запирания, предусмотрели более надёжную визуальную проверку их фиксации и уделили дополнительное внимание прочности пола пассажирского салона.

Катастрофа рейса TK981 стала одним из наиболее трагичных напоминаний о том, насколько опасной может оказаться даже неисправность одной детали самолёта. Ошибка при закрытии грузовой двери привела к разрушению конструкции, повреждению систем управления и гибели 346 человек.