Пассажирский самолёт столкнулся с беспилотником во время захода на посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Инцидент произошёл 30 июня, передает МойГород со ссылкой на Sky News.

По информации телеканала, столкновение произошло около 7:15 по местному времени. Самолёт Airbus A321, рассчитанный на перевозку до 220 пассажиров, находился на высоте примерно 914 метров, когда столкнулся с беспилотным летательным аппаратом.

Сервис, отслеживающий авиарейсы в режиме реального времени, опубликовал запись переговоров с пилотом. По его словам, дрон ударил по воздушному судну в районе кабины.

«Мы столкнулись с дроном в том месте на повороте. Он ударил нас прямо над кабиной», — сообщил пилот.

В авиакомпании заявили, что в результате происшествия никто из пассажиров не пострадал.