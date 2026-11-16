Обязательный родительский контроль: какие запреты в сети готовят для детей в Казахстане

В Курултае представили законопроект "О цифровой и информационной безопасности детей".

В Казахстане планируют ограничить доступ несовершеннолетних к покупкам на маркетплейсах и опасным онлайн-играм в рамках нового законопроекта "О цифровой и информационной безопасности детей". О предлагаемых мерах на правительственном часе в Курултае 16 ноября рассказала депутат Динара Закиева.

По словам спикера, документ предполагает комплексный подход с учётом современных киберугроз. Платформы обяжут маркировать цифровые продукты - в том числе онлайн-игры - с подробным описанием рисков: наличия внутренних чатов и возможности совершать внутриигровые покупки.

- Кроме того, предусмотрен механизм обязательной верификации от уполномоченного госоргана, мониторинг по выявлению нарушений, требование по удалению или блокировке информационной или цифровой продукции в случае выявления угрозы либо опасности данного продукта, например, игры, - отметила Динара Закиева.

Собственникам цифровых площадок будет грозить ответственность за нарушение этих норм. Аналогичные требования затронут и онлайн-торговлю.

- Такой же подход предусмотрен по регулированию взаимодействия несовершеннолетних и электронных торговых площадок в части приобретения товаров на маркетплейсах. Предусмотрено требование по введению функции "родительского контроля" на все цифровые платформы, то есть для детей будет введена фильтрация. Соответственно, немаркированные и неверифицированные цифровые и информационные продукты, приложения, игры ребёнок не сможет видеть, иметь доступ и возможность скачать, - пояснила депутат.

Также законопроект предусматривает внедрение специальных детских ID-карт с фотографией. По замыслу разработчиков, такой документ позволит точно идентифицировать личность ребёнка и обеспечит его безопасность в цифровой среде.