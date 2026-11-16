Спортсмены из ЗКО завоевали шесть медалей на чемпионате мира по муай-тай

В составе сборной Казахстана на соревнованиях выступают семь спортсменов из ЗКО.

Спортсмены Западно-Казахстанской области успешно выступили на чемпионате мира по муай-тай среди молодёжи, который проходит в греческом городе Олимпия. В копилке наших земляков - одно золото, два серебра и три бронзы. Об этом сообщили в управлении спорта ЗКО.

В составе сборной Казахстана на соревнованиях выступают семь спортсменов из ЗКО. Шестеро из них поднялись на пьедестал почёта.

Золотую медаль завоевал Сердар Кенжалиев. Он стал двукратным чемпионом мира.

Серебряными призёрами стали Алан Багаутдинов и Надир Каюбов.

Бронзовые медали получили София Ребикова, Никита Никуленко и Руслан Раймкулов.

Ещё один представитель области - Амир Бижан - выступил в специальной категории Special Muay Thai.

Поздравляем спортсменов и их тренеров с отличным результатом! Желаем новых побед и успехов на будущих соревнованиях.