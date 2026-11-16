«Дети не будут читать»: зачем ученикам начальных классов в Казахстане вернули диктанты и сочинения

Также первоклассникам разгрузили программу по математике - из 51 темы только 16 касались арифметики и счёта, остальные не соответствовали возрасту детей.

В начальных классах казахстанских школ вернули диктанты, изложения и сочинения, чтобы побудить детей читать книги. Причины пересмотра школьной программы на брифинге в Курултае 16 ноября объяснила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

По словам главы ведомства, специалисты проанализировали загруженность учебных программ и пришли к выводу, что многие предметы не соответствуют возрасту учеников. В качестве примера она привела курс математики в 1-м классе.

- Мы посмотрели загруженность наших учебных программ. Например, математику для 1-го класса. Она состоит из 51 темы. Из них только 16 - это темы арифметики и счёта. Остальные темы не подходят к возрастным особенностям первоклассников. Поэтому многие темы мы перенесли в третий, пятый и даже шестой класс, - рассказала Жулдыз Сулейменова.

Аналогичную ревизию провели и по языковым предметам, изменив вслед за содержанием и формы проверки знаний.