Китайские инвесторы планируют построить завод за 70 млрд тенге в ЗКО

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев встретился с представителями китайских компаний Jiangxi Provincial Building Materials Group и SINOMA-CDI. Они обсудили строительство цементного завода в Таскалинском районе.

По данным пресс-службы акимата ЗКО, объём инвестиций составит 70,2 млрд тенге, а мощность будущего предприятия - до 1 млн тонн цемента в год. На заводе создадут 300 постоянных рабочих мест. Стороны отдельно обсудили вопросы инфраструктуры, а также график и сроки строительства.

Нариман Турегалиев подчеркнул, что регион заинтересован в развитии обрабатывающей промышленности и привлечении инвесторов. По итогам встречи он поручил профильным ведомствам оказывать проекту всестороннюю поддержку и оперативно решать возникающие вопросы.