Во время круиза у побережья Австралии пожилой мужчина оказался за бортом лайнера Carnival Splendor. Инцидент произошел примерно в 30 километрах от острова Мортон, неподалеку от Брисбена. На его поиски направили самолеты, вертолеты и несколько спасательных судов, однако обнаружить пассажира не удалось. После трех дней масштабной операции власти приняли решение приостановить поиски, передает МойГород.

Об этом сообщают австралийские СМИ, в том числе Cruise Passenger и The Nightly.

Происшествие случилось в ночь на 18 апреля 2026 года, когда круизный лайнер следовал от острова Мортон в сторону Сиднея. Примерно в два часа ночи по местному времени экипаж получил сообщение о пропаже пассажира. Мужчине было за 70 лет.

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По предварительной информации, семья путешественника первой забила тревогу, когда не смогла найти его на борту. После этого экипаж проверил записи камер видеонаблюдения. Представители круизной компании Carnival Cruise Line сообщили, что на кадрах было видно, как мужчина перелез через защитное ограждение и оказался за бортом.

Точные обстоятельства произошедшего и причины его действий публично не раскрывались.

На поиски отправили самолеты и вертолеты

Операцию координировало Австралийское управление морской безопасности (AMSA). К поискам привлекли авиацию и морские службы нескольких ведомств.

Корабль Carnival Splendor. Фото: David Grunfeld/AP

В частности, в район исчезновения направили два поисковых самолета Challenger, пять спасательных вертолетов и шесть надводных судов. В операции также участвовали водная полиция Квинсленда, береговая охрана, коммерческие суда и другие спасательные подразделения.

Поисковики обследовали акваторию к северо-востоку от острова Мортон, однако обнаружить мужчину не удалось. Операция продолжалась три дня. 21 апреля полиция Квинсленда сообщила о ее приостановке. При этом поиски могли возобновить, если бы появились новые сведения, способные помочь установить местонахождение пропавшего пассажира.

Еще одна трагедия во время того же круиза

Примечательно, что исчезновение мужчины стало не единственным трагическим происшествием во время этого путешествия. Несколькими часами ранее, 17 апреля, на острове Мортон погибла 67-летняя пассажирка того же лайнера.

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Женщина из Тасмании участвовала в снорклинге возле затонувших кораблей у побережья острова. В какой-то момент ее обнаружили без сознания в воде. Очевидцы и спасатели пытались реанимировать туристку, однако спасти ее не удалось.

Полиция начала проверку обстоятельств гибели женщины. При этом австралийские СМИ подчеркивали, что доказательств какой-либо связи между двумя происшествиями нет.

Фото: Canva

Оба случая произошли во время четырехдневного круиза из Сиднея к побережью Квинсленда. После завершения путешествия компания Carnival заявила, что оказывает поддержку семье пропавшего мужчины и сотрудничает с правоохранительными органами.

История вновь привлекла внимание к безопасности пассажиров на круизных судах. Несмотря на системы видеонаблюдения, многочисленный экипаж и спасательное оборудование, обнаружить человека, оказавшегося за бортом в открытом океане, бывает крайне сложно. Даже масштабная поисковая операция не всегда позволяет найти пропавшего.

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Важная деталь для публикации: в исходных сообщениях говорится, что мужчина, предположительно, сам перелез через ограждение и прыгнул в воду. Поэтому лучше не утверждать, что он случайно выпал за борт. Причины его действий официально не установлены.