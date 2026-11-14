Круизный лайнер перевернулся после столкновения с танкером: на борту находились почти 200 человек

В американском городе Новый Орлеан, штат Луизиана, круизный лайнер, пришвартованный у берега реки Миссисипи, перевернулся на бок после столкновения с танкером. В момент происшествия на пассажирском судне находились около 180–190 человек, в том числе 129 туристов. Всех удалось спасти, сообщили местные власти, передает МойГород.

Об этом говорится в заявлении мэрии Нового Орлеана.

Авария произошла в пятницу, 13 ноября. 160-метровый танкер Atlantic Asphalt, перевозивший асфальт и битум, врезался в 90-метровый круизный лайнер American Heritage. Пассажирское судно принадлежит компании American Cruise Lines и завершало восьмидневный круиз по реке Миссисипи.

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Спустя несколько минут после удара лайнер начал сильно крениться, а затем опрокинулся на бок.

Более 30 человек доставили в больницы

Спасательная операция после столкновения танкера с круизным лайнером в Новом Орлеане.

Фото: Enan Chediak/The Advocate/AP Photo/picture alliance

Большинство людей, находившихся на борту, были туристами. Детей среди пассажиров не было.

По данным местных властей, еще до того, как судно перевернулось, с него успели эвакуировать около 87 человек. Еще 12 человек спасателям пришлось вытаскивать непосредственно из реки.

В масштабной спасательной операции участвовали сотрудники порта Нового Орлеана, полицейские, пожарные, представители Береговой охраны США и экипажи других судов, находившихся поблизости. Для поиска и обнаружения людей также задействовали беспилотники.

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Всего в медицинские учреждения доставили 32 человека. При этом, по информации властей, никто из пострадавших не получил тяжелых травм. Среди госпитализированных оказались и двое сотрудников портовой полиции, которые участвовали в спасательной операции.

Губернатор Луизианы Джефф Лэндри прибыл в Новый Орлеан после происшествия. Он назвал успешное спасение всех находившихся на борту людей «чудом на Миссисипи».

После эвакуации пассажиров временно разместили в гостинице Hilton New Orleans Riverside. Представители Красного Креста обеспечили их питанием, питьевой водой и предметами первой необходимости.

Почему танкер врезался в круизное судно

После столкновения судно легло на бок и набирает воду. Фото: The Advocate/AP

Обстоятельства столкновения устанавливаются. По предварительной версии Береговой охраны США, танкер Atlantic Asphalt мог потерять управление из-за неисправности рулевой системы.

Расследованием занимаются Береговая охрана США и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

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Известно, что танкер ходил под флагом Маршалловых Островов. Согласно данным портала MarineTraffic, 13 ноября судно вышло из порта Нового Орлеана. Столкновение с пришвартованным круизным лайнером произошло примерно через час после начала движения.

Окончательные причины аварии станут известны после завершения расследования.