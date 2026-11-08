Круизный лайнер с 4 тысячами человек на борту столкнулся со скалами и перевернулся

Вечером 13 января 2012 года роскошный круизный лайнер Costa Concordia потерпел крушение у побережья Италии. На борту находились более 4,2 тысячи человек — пассажиры из разных стран и члены экипажа.

Судно наткнулось на подводные скалы возле острова Джильо, получило огромную пробоину и начало набирать воду. Вскоре многопалубный лайнер накренился и лёг на бок неподалёку от берега. В результате катастрофы погибли 32 человека. Причиной трагедии стала цепочка ошибок, допущенных при навигации и организации эвакуации, а капитан корабля впоследствии оказался на скамье подсудимых, передает МойГород.

Costa Concordia принадлежала итальянской круизной компании Costa Cruises. Это было огромное пассажирское судно длиной около 290 метров, рассчитанное на несколько тысяч человек. На борту находились рестораны, бары, бассейны, театры, казино, спортивные площадки и многочисленные каюты.

Вечером 13 января лайнер вышел из порта Чивитавеккья недалеко от Рима. Он следовал по маршруту недельного круиза по Средиземному морю. На борту находились 3 206 пассажиров и 1 023 члена экипажа — всего 4 229 человек.

В тот вечер многие пассажиры ужинали, отдыхали в ресторанах и готовились к следующему дню путешествия. Никто не ожидал, что через несколько часов им придётся спасаться с тонущего корабля.

Во время движения капитан Франческо Скеттино решил изменить запланированный маршрут и провести лайнер ближе к острову Джильо. Подобный манёвр, известный как sail-by, позволяет приблизить судно к берегу, чтобы пассажиры могли лучше рассмотреть остров, а жители побережья — увидеть проходящий корабль.

Однако в этот раз опасное сближение с сушей обернулось катастрофой.

Столкновение со скалами и пробоина в корпусе

Судно после крушения. Фото: Википедия

Около 21:45 по местному времени лайнер приблизился к острову Джильо и столкнулся с подводными скалами у побережья. Удар пришёлся на правый борт судна. В корпусе образовалась огромная пробоина длиной примерно 50 метров, через которую внутрь начала поступать морская вода.

На корабле произошло отключение электричества. Погасло освещение, остановились некоторые системы, а пассажиры почувствовали сильный удар и услышали тревожные звуки. Сначала многие не понимали, что произошло. Часть людей решила, что лайнер столкнулся с другим судном или возникли технические неполадки.

Однако ситуация стремительно ухудшалась. Вода затапливала машинные отделения, а судно начало терять устойчивость и постепенно накреняться. Несмотря на серьёзность повреждений, пассажиров не сразу проинформировали о масштабе опасности.

По данным расследования, капитан и экипаж не сразу сообщили береговым службам о произошедшем. Полноценная эвакуация началась более чем через час после столкновения.

Эвакуация в темноте и паника на борту

Когда стало очевидно, что корабль тонет, пассажирам приказали покинуть лайнер. Но к этому моменту он уже сильно накренился, поэтому обычная эвакуация превратилась в хаотичную борьбу за спасение.

На борту находились тысячи людей, многие из которых не знали, куда направляться. В коридорах и на лестницах образовались скопления пассажиров. Некоторые пытались добраться до спасательных шлюпок, другие искали членов экипажа, чтобы получить инструкции. Люди спускались по лестницам практически на ощупь, поскольку электричество было отключено.

Положение осложнялось тем, что из-за сильного крена спускать шлюпки с одного борта становилось практически невозможно. Некоторые пассажиры оказались вынуждены прыгать в холодную воду и самостоятельно добираться до берега. Другим помогали спасательные службы, прибывшие с острова.

На помощь направили катера береговой охраны, пожарных, полицейских и военных. К операции подключились вертолёты и водолазы, которые обследовали внутренние помещения судна в поисках людей, оставшихся внутри.

«Коста Конкордия» после окончания эвакуации. Фото: Википедия

Многие пассажиры смогли самостоятельно добраться до острова Джильо. Местные жители открыли двери домов, гостиниц и других помещений, чтобы предоставить людям укрытие, тёплую одежду и еду.

По официальным данным, из 4 229 человек на борту удалось спасти 4 197. В результате катастрофы погибли 32 человека.

Капитан покинул корабль раньше пассажиров

Одним из самых громких эпизодов катастрофы стало поведение капитана Франческо Скеттино. По данным расследования, он покинул судно, когда на борту ещё оставались пассажиры и члены экипажа.

После происшествия в СМИ появилась запись телефонного разговора Скеттино с командиром береговой охраны Грегорио Де Фалько. Тот требовал, чтобы капитан вернулся на лайнер и координировал эвакуацию.

Де Фалько резко упрекал его в том, что он оставил корабль, и настаивал на возвращении. Запись разговора стала одной из самых известных аудиозаписей, связанных с катастрофой.

Сам Скеттино позднее утверждал, что оказался в спасательной шлюпке из-за сильного наклона судна и не покидал корабль намеренно. Однако следствие пришло к выводу, что капитан оставил лайнер до завершения эвакуации и не выполнил свои обязанности должным образом.

В феврале 2015 года суд признал его виновным в непредумышленном причинении смерти, крушении судна и оставлении пассажиров и экипажа в опасности. Скеттино приговорили к 16 годам лишения свободы. В 2017 году высшая судебная инстанция Италии оставила приговор в силе.

Огромный лайнер пролежал у берега больше двух лет

После катастрофы Costa Concordia осталась лежать на боку у острова Джильо. Огромное судно находилось в непосредственной близости от берега, поэтому возникла угроза экологической катастрофы. В его топливных резервуарах оставалось более двух тысяч кубометров топлива, которое могло попасть в море.

Специалисты начали сложнейшую операцию по удалению топлива и предотвращению загрязнения окружающей среды. Работы продолжались несколько месяцев. Одновременно инженеры разрабатывали план, который позволил бы поднять многотысячетонный лайнер со дна и убрать его от острова.

Спасшиеся в Порто Санто Стефоно ночью 14 января. Фото: Википедия

В сентябре 2013 года началась уникальная инженерная операция по возвращению судна в вертикальное положение. Её назвали парбуклингом. Для этого вокруг корпуса установили специальные металлические конструкции и огромные резервуары. С помощью системы тросов и противовесов корабль постепенно повернули, пока он снова не встал на ровный киль.

Операция продолжалась около 19 часов. Это был один из крупнейших и наиболее сложных проектов по подъёму затонувшего судна в истории морской инженерии.

В июле 2014 года Costa Concordia наконец отбуксировали с острова Джильо в порт Генуи. Там корабль разобрали на металлолом. Работы по поиску погибших продолжались и после этого: тело последнего пропавшего пассажира обнаружили в ноябре 2014 года во время демонтажа судна.

Трагедия, которая изменила правила круизных перевозок

Катастрофа Costa Concordia стала одной из крупнейших морских трагедий современной эпохи. Она показала, насколько опасными могут оказаться самовольные изменения маршрута, недостаточная подготовка экипажа и несвоевременная организация эвакуации.

После происшествия круизные компании пересмотрели правила безопасности. В частности, усилилось внимание к обязательным инструктажам пассажиров до выхода судна из порта, действиям экипажа при чрезвычайных ситуациях и порядку эвакуации.

Сам лайнер, который должен был стать местом отдыха для тысяч туристов, превратился в символ одной из самых громких катастроф в истории круизного судоходства. 32 человека не вернулись домой, а судьба капитана и обстоятельства крушения ещё долгие годы оставались предметом судебных разбирательств и общественного обсуждения.