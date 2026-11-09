Два круизных лайнера столкнулись посреди океана: на борту находились почти 2 тысячи человек

Вечером 25 июля 1956 года два огромных пассажирских лайнера двигались навстречу друг другу в Атлантическом океане. Итальянский Andrea Doria завершал девятидневное путешествие из Генуи в Нью-Йорк, а шведский Stockholm направлялся из Нью-Йорка в сторону Европы. Оба судна находились в районе острова Нантакет у побережья американского штата Массачусетс, когда густой туман скрыл их друг от друга, передает МойГород.

Вскоре произошло столкновение, которое стало одной из самых известных морских катастроф XX века. Нос шведского судна буквально врезался в правый борт итальянского лайнера, пробив огромную дыру в его корпусе. Andrea Doria начал быстро крениться и набирать воду. На его борту находились 1 706 человек — пассажиры и члены экипажа. Спустя несколько часов судно затонуло.

Благодаря масштабной спасательной операции удалось избежать гибели сотен людей. Однако 51 человек не пережил катастрофу: 46 находились на борту итальянского лайнера, ещё пятеро погибли на шведском судне.

Два лайнера шли навстречу друг другу в густом тумане

Andrea Doria считался одним из самых красивых и роскошных пассажирских лайнеров своего времени. Судно построили в Италии в начале 1950-х годов, а первый рейс оно совершило в январе 1953 года. Его длина составляла около 214 метров, а водоизмещение — примерно 29 тысяч тонн.

Лайнер был оборудован современными по тем временам навигационными системами, включая радар, имел двойное дно и одиннадцать водонепроницаемых отсеков. На борту находились просторные рестораны, залы для отдыха, произведения искусства и даже три бассейна. Он был рассчитан на трансатлантические путешествия и пользовался популярностью среди состоятельных пассажиров.

В день катастрофы судно возвращалось из Европы в США. На его борту находились 1 706 человек. Среди пассажиров были туристы, эмигранты, представители известных семей и общественные деятели.

В это же время шведский лайнер Stockholm завершал подготовку к обратному рейсу из Нью-Йорка в Европу. Он был меньше итальянского судна, его длина составляла около 160 метров.

«Андреа Дориа». Фото: Википедия

Оба корабля приближались к оживлённому участку морского пути возле острова Нантакет. Здесь пересекались маршруты судов, направлявшихся к Нью-Йорку и обратно. Видимость ухудшилась из-за плотного тумана, поэтому экипажи использовали радиолокационные системы для определения положения других кораблей.

Однако наблюдение за встречными судами оказалось недостаточным. Информация с радаров интерпретировалась неправильно, а действия экипажей не позволили своевременно избежать опасного сближения.

Нос Stockholm пробил борт итальянского лайнера

Около 23:10 по местному времени 25 июля два судна столкнулись. Нос шведского Stockholm вошёл в правый борт Andrea Doria в районе, расположенном ближе к носовой части итальянского лайнера.

Удар оказался настолько сильным, что носовая часть Stockholm была сильно разрушена. При этом шведское судно получило повреждения, но осталось на плаву.

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Для Andrea Doria последствия оказались гораздо серьёзнее. В правом борту образовалась огромная пробоина, через которую внутрь корпуса начала поступать вода. Быстро затапливались помещения и топливные цистерны.

Почти сразу после столкновения лайнер начал крениться на правый борт. Угол наклона быстро увеличивался, а вода продолжала поступать внутрь. Экипаж пытался оценить масштаб повреждений и понять, удастся ли удержать судно на плаву.

Несмотря на наличие одиннадцати водонепроницаемых отсеков, конструкция корабля не могла выдержать столь сильный крен. По мере затопления вода начала проникать в соседние отсеки, а ситуация становилась всё опаснее.

Крен лишил экипаж возможности использовать половину спасательных шлюпок

Одной из главных проблем стала эвакуация пассажиров. Andrea Doria был оснащён спасательными шлюпками, рассчитанными на всех находившихся на борту людей. Однако после столкновения сильный крен сделал невозможным спуск большинства шлюпок с левого борта.

Использовать удалось преимущественно шлюпки с правой стороны, но и их возможностей не хватало для быстрой эвакуации всех пассажиров и членов экипажа.

Лайнер «Стокгольм». Фото: Википедия

Некоторые люди были вынуждены самостоятельно добираться до спасательных средств. Ситуацию осложняли темнота, густой туман, повреждения судна и постоянное увеличение крена.

Капитан итальянского лайнера Пьеро Каламай понимал, что корабль, скорее всего, не удастся спасти. Примерно через полчаса после столкновения он распорядился готовиться к оставлению судна. Однако эвакуация проходила крайне сложно: часть шлюпок оставалась недоступной, а пассажиров нужно было безопасно переправлять на другие корабли.

Тем временем с радиостанции Andrea Doria передавали сигналы бедствия. Сообщение услышали береговые службы и находившиеся неподалёку суда.

На помощь пришли другие корабли

Сигнал бедствия стал началом масштабной спасательной операции. На место происшествия направились американские суда, корабли береговой охраны и другие пассажирские лайнеры.

Одним из первых на помощь прибыл грузовой корабль Cape Ann. Его экипаж спустил спасательные шлюпки и начал перевозить людей с повреждённого итальянского судна. В результате операции Cape Ann принял на борт 129 человек.

Позднее к месту столкновения подошёл французский пассажирский лайнер Île de France, который находился примерно в 44 милях от места происшествия. Его капитан Рауль де Бодеан принял решение изменить маршрут и направить судно к тонущему Andrea Doria.

Это решение сыграло важную роль в спасении людей. Французский лайнер располагал большим количеством спасательных средств и мог принимать значительное число пассажиров. Его экипаж спустил на воду 13 шлюпок, которые совершали несколько рейсов между двумя судами.

В общей сложности Île de France принял на борт 753 человека. Среди них были люди с серьёзными травмами, которым требовалась медицинская помощь.

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В спасательной операции также участвовали американские военные и гражданские суда, а позднее к месту происшествия прибыли корабли береговой охраны. Некоторые пострадавшие были эвакуированы вертолётами и самолётами.

Особую роль сыграло то, что спасательные суда находились сравнительно недалеко от места столкновения. Благодаря их оперативным действиям удалось вывезти подавляющее большинство людей до того, как итальянский лайнер окончательно ушёл под воду.

Неожиданная находка на борту Stockholm

Сам шведский Stockholm, несмотря на серьёзное повреждение носовой части, сохранил плавучесть. Его экипажу удалось принять меры, которые помогли удержать судно на воде. Позднее корабль направился в Нью-Йорк под сопровождением американских спасательных судов.

Уже после столкновения на борту Stockholm обнаружили женщину по имени Линда Морган. Она находилась в своей каюте на Andrea Doria в момент удара. Сила столкновения выбросила её из повреждённой части итальянского лайнера, и она оказалась на палубе шведского судна вместе с постельными принадлежностями.

Её считали погибшей, однако женщина выжила. Этот случай стал одним из самых необычных эпизодов всей катастрофы.

Утром 26 июля Andrea Doria окончательно затонул

Гибель «Андреа Дориа». Фото: Википедия

Спасательная операция продолжалась всю ночь. По мере того как вода заполняла внутренние помещения, крен итальянского лайнера становился всё сильнее. К утру стало очевидно, что корабль уже невозможно удержать на плаву.

Капитан Пьеро Каламай и оставшиеся члены экипажа покинули судно. Последних людей эвакуировали с помощью спасательных средств береговой охраны.

Утром 26 июля 1956 года Andrea Doria окончательно перевернулся и затонул. Судно исчезло под водой примерно через одиннадцать часов после столкновения.

В общей сложности в результате катастрофы погибли 51 человек: 46 на итальянском лайнере и пятеро на шведском. При этом спасательным службам удалось эвакуировать более 1 600 человек.

Почему произошло столкновение

После катастрофы возникли многочисленные вопросы о действиях экипажей обоих кораблей. Расследование обстоятельств столкновения показало, что причиной стала совокупность навигационных ошибок.

Среди факторов называли неправильную интерпретацию радиолокационных данных, недостаточное взаимодействие между экипажами и ошибки при определении курса и расстояния до встречного судна.

Оба лайнера имели радары, однако наличие современной техники не гарантировало безопасности. Экипажи не смогли правильно оценить траектории движения кораблей и вовремя принять необходимые меры для предотвращения столкновения.

Впоследствии морские правила были пересмотрены. Особое внимание стали уделять подготовке специалистов по работе с радарами, обмену информацией между судами и правилам расхождения при встречном движении.

Что стало с уцелевшим лайнером

Stockholm удалось восстановить. После ремонта, стоимость которого оценивалась примерно в один миллион долларов, судно вернулось к эксплуатации уже в декабре 1956 года.

В дальнейшем оно неоднократно меняло владельцев и названия, продолжая работать на пассажирских маршрутах. Судно получило новое имя Astoria и впоследствии стало известно как один из старейших действующих круизных лайнеров.

А вот Andrea Doria остался лежать на морском дне у побережья Массачусетса. Его затонувший корпус со временем превратился в известное место для глубоководных погружений. Однако исследование обломков связано с серьёзными рисками: конструкция постепенно разрушается, а глубина и особенности расположения судна делают погружения особенно опасными.

Столкновение Andrea Doria и Stockholm стало напоминанием о том, насколько опасным может оказаться даже короткий сбой в навигации. Два современных по меркам своего времени пассажирских лайнера встретились в густом тумане, и один неверно рассчитанный манёвр привёл к гибели людей и затоплению огромного судна.