Женщина прыгнула за борт круизного лайнера и провела 20 часов в море

В Ионическом море спасли 44-летнюю женщину, которая провела в воде около 20 часов после того, как оказалась за бортом круизного лайнера. Ее обнаружил проходивший мимо грузовой корабль, передает МойГород со ссылкой на CBS News.

По данным греческой береговой охраны, инцидент произошел рано утром в пятницу. Круизный лайнер Odyssey of the Seas компании Royal Caribbean находился к юго-западу от острова Закинф, когда женщина оказалась в воде.

Спасателям она рассказала, что прыгнула за борт, поскольку хотела сойти с корабля. Женщина является гражданкой Сальвадора.

Кадр из видео

Поиски продолжались всю ночь

После поступления сигнала тревоги к месту происшествия направили два катера береговой охраны Греции и вертолет военно-морских сил. К поисковой операции также подключились находившиеся поблизости суда, некоторые из них изменили маршруты.

В поисках участвовал и сам Odyssey of the Seas.

Лишь ранним утром в субботу женщину заметили с проходившего мимо грузового судна. Она оставалась в сознании и держалась на воде с помощью оранжевого спасательного круга.

Момент спасения попал на видео

После обнаружения женщины к ней направили патрульный катер греческой береговой охраны. На опубликованных ведомством кадрах видно, как члены экипажа бросают веревку женщине, находившейся в воде.

Спасатели подняли ее на борт патрульного судна. Таким образом, женщина провела в море около 20 часов, прежде чем ее обнаружили и доставили в безопасное место.

После спасения женщину доставили в порт Катаколо, а затем направили в больницу города Пиргос для медицинского обследования. По распоряжению местного прокурора ей также назначили психиатрическое обследование.

«Она провела в море 20 часов», — рассказал представитель береговой охраны.

По информации Royal Caribbean, длина круизного лайнера Odyssey of the Seas составляет 347 метров, а его вместимость достигает 4 198 пассажиров. Судно выполняет сезонные круизы к греческим островам.