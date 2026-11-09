У пассажирского самолет взорвался двигатель в воздухе: обломки разбили окна

17 апреля 2018 года пассажирский самолёт Boeing 737 американской авиакомпании Southwest Airlines выполнял обычный рейс из Нью-Йорка в Даллас. На борту находились 149 человек — 144 пассажира и пять членов экипажа. Примерно через полчаса после вылета, когда лайнер набирал высоту около 9,7 километра, один из двигателей внезапно разрушился. Его обломки повредили крыло и фюзеляж, а один из фрагментов выбил иллюминатор в салоне.

Самолёт начал терять давление, в салоне возникла паника. Одна из пассажирок оказалась частично выброшена наружу через разрушенное окно. Пилотам предстояло экстренно снизиться и посадить повреждённый лайнер. Несмотря на серьёзные разрушения, экипаж справился с задачей и благополучно приземлился в Филадельфии. Однако происшествие закончилось трагически: одна пассажирка погибла, ещё восемь человек получили незначительные травмы, передает МойГород.

Обычный рейс, который внезапно превратился в чрезвычайную ситуацию

Самолёт Boeing 737-700 с регистрационным номером N772SW выполнял рейс Southwest Airlines 1380 из аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке в аэропорт Лав-Филд в Далласе. Полёт начался утром 17 апреля 2018 года.

Примерно через 30 минут после взлёта, во время набора высоты, произошёл отказ левого двигателя. Воздушное судно находилось на высоте около 32 тысяч футов — примерно 9 750 метров. Внезапно разрушилась одна из лопаток вентилятора двигателя, после чего началась цепочка повреждений.

Отделившаяся лопатка ударилась о корпус двигателя и раскололась на несколько частей. Обломки повредили воздухозаборник и элементы обшивки двигателя. Часть конструкции отделилась от самолёта, а фрагменты разлетелись в стороны, задев левое крыло, фюзеляж и горизонтальное оперение.

Последствия происшествия. Фото. Википедия

Один из элементов обшивки двигателя ударил по корпусу самолёта рядом с пассажирским иллюминатором. Окно выбило, и салон практически мгновенно потерял герметичность.

Иллюминатор выбило на высоте почти 10 километров

Разрушение окна привело к резкому падению давления внутри салона. Пассажиры оказались в условиях быстрой разгерметизации: сработали кислородные маски, а экипажу пришлось немедленно выполнять аварийные процедуры.

В районе повреждённого иллюминатора находилась 43-летняя Дженнифер Риордан — жительница города Альбукерке, мать двоих детей. После того как окно выбило, женщину частично вытянуло наружу потоком воздуха. Другие пассажиры и члены экипажа бросились ей на помощь и сумели втянуть её обратно в салон.

Пассажирке оказали первую помощь, пока пилоты занимались управлением самолётом. Позднее Дженнифер Риордан доставили в больницу, однако спасти её не удалось. Она стала единственной погибшей в результате происшествия.

Выбитый иллюминатор рейса 1380. Фото: Википедия

Ещё восемь пассажиров получили незначительные травмы. Самолёт получил серьёзные повреждения, но продолжал оставаться управляемым.

Пилоты приняли решение об экстренной посадке

В кабине экипаж столкнулся сразу с несколькими проблемами: отказом левого двигателя, повреждением конструкции и разгерметизацией салона. Пилоты начали экстренное снижение и запросили разрешение на посадку в ближайшем подходящем аэропорту.

Командир воздушного судна Тэмми Джо Шултс и второй пилот Даррен Эллисон выбрали международный аэропорт Филадельфии. Он находился достаточно близко и располагал необходимыми возможностями для приёма самолёта в чрезвычайной ситуации.

Экипажу пришлось учитывать не только потерю одного двигателя, но и повреждения самолёта. Пилоты выполняли необходимые процедуры, поддерживали связь с диспетчерами и готовились к посадке на одном работающем двигателе.

Особую сложность представляло состояние пассажиров и необходимость как можно быстрее доставить самолёт на землю. После получения информации о пострадавшей командир решила ускорить заход на посадку.

Примерно через 17 минут после разрушения двигателя Boeing 737 благополучно приземлился в Филадельфии. На взлётно-посадочной полосе самолёт уже ожидали экстренные службы. Пассажиров эвакуировали, пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Что стало причиной разрушения двигателя

Расследованием происшествия занялся Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB). Специалисты изучили обломки двигателя, повреждения самолёта, записи бортовых самописцев и техническую документацию.

В ходе расследования выяснилось, что причиной аварии стала усталостная трещина в основании 13-й лопатки вентилятора левого двигателя. Такие повреждения могут постепенно развиваться из-за повторяющихся нагрузок во время работы двигателя.

Трещина возникла в так называемом хвостовике лопатки — участке, с помощью которого она крепится к диску вентилятора. Со временем повреждение увеличилось, и во время полёта лопатка отделилась.

Пострадавший самолёт за 10 месяцев до происшествия. Фото: Википедия

Удар отделившейся детали о корпус двигателя вызвал дальнейшее разрушение его элементов. При этом непосредственно иллюминатор повредила не сама лопатка, а фрагмент конструкции обшивки двигателя. Он ударил по фюзеляжу рядом с окном, после чего иллюминатор отделился от самолёта.

Расследование также показало, что существовавшие на тот момент процедуры технического осмотра не позволили своевременно обнаружить развивавшуюся трещину.

Последствия расследования

В ноябре 2019 года NTSB опубликовал окончательные выводы расследования. Специалисты подтвердили, что причиной происшествия стала усталостная трещина в лопатке вентилятора, приведшая к разрушению двигателя и последующему повреждению конструкции самолёта.

По итогам расследования ведомство выпустило семь рекомендаций по безопасности. Они касались проверки прочности элементов корпуса двигателя, оценки рисков для разных моделей самолётов, а также действий экипажа и защиты пассажиров в подобных чрезвычайных ситуациях.

Катастрофа рейса Southwest Airlines 1380 стала одним из наиболее серьёзных происшествий в истории авиакомпании. При этом действия пилотов позволили избежать ещё большего числа жертв: несмотря на разрушение двигателя, повреждение фюзеляжа и разгерметизацию салона, самолёт удалось посадить без дополнительных погибших.