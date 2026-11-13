Выпал с круизного лайнера и выжил: мужчина провел 9 часов посреди Тихого океана

Сотрудник круизного лайнера Royal Caribbean провел около девяти часов в открытом Тихом океане после того, как оказался за бортом. Мужчину обнаружили рыбаки примерно в 32 километрах от побережья Калифорнии. К моменту спасения он был жив, находился в сознании и самостоятельно держался на поверхности воды, передает МойГород.

Об этом сообщает издание UNILAD.

Инцидент произошел в пятницу, 6 ноября. Мужчина работал пианистом на круизном судне Ovation of the Seas. Его заметили два рыбака — Шон Нортон и Грант Гарретт, которые в то утро вышли в море.

Гарретт рассказал телеканалу CBS, что поначалу не понял, что именно увидел в воде. Когда он осознал, что перед ним человек, то попросил остановить лодку и убрать рыболовные снасти, чтобы помочь незнакомцу.

По словам рыбака, спасенный мужчина находился в состоянии сильного шока. Он признался, что уже думал, что не выживет.

После того как его подняли на борт рыбацкой лодки, пианиста доставили в больницу. В Береговой охране США сообщили, что мужчина был в сознании, а его состояние оценивалось как стабильное.

Что помогло мужчине продержаться в океане девять часов

Пианиста круизного лайнера обнаружили живым после девяти часов в Тихом океане. Фото:UNILAD

Рыбаки считают, что одним из факторов, позволивших мужчине выжить, могла стать относительно высокая температура воды. По их словам, в тот день она составляла около 76 градусов по Фаренгейту — примерно 24,4 градуса по Цельсию.

Нортон предположил, что при более низкой температуре воды шансы на спасение могли бы быть значительно меньше. Длительное пребывание в холодном океане повышает риск переохлаждения, которое способно быстро привести к потере сил и сознания.

Рыбак также связал необычно теплую воду с явлением Эль-Ниньо, влияющим на температурный режим Тихого океана. Впрочем, официального подтверждения того, что именно климатические условия стали решающим фактором выживания мужчины, нет.

Представитель Royal Caribbean Group в комментарии BBC заявил, что компания оказывает своему сотруднику необходимую помощь.

«Мы оказываем помощь и поддержку нашему члену экипажа. Из уважения к конфиденциальности работников мы не можем сообщить дополнительные подробности», — говорится в заявлении компании.

Почему пианист оказался за бортом

Береговая охрана США начала расследование обстоятельств произошедшего. Пока официально не установлено, каким образом сотрудник лайнера оказался в воде и что предшествовало инциденту.

По предварительным предположениям, мужчина мог упасть за борт около 2:30 ночи. Однако следователи пока не выяснили, было ли это случайностью.

Фото: James D. Morgan/Getty Images

Пианист работал на круизном лайнере Ovation of the Seas, принадлежащем компании Royal Caribbean. Судно рассчитано на тысячи пассажиров и членов экипажа. На его борту расположены рестораны, бары, бассейны и развлекательные площадки, включая сцены для музыкальных выступлений.

Тем временем ученые, наблюдающие за климатическими процессами в Тихом океане, сообщают о мощном проявлении Эль-Ниньо. По имеющимся данным, в отдельных районах температура океанической воды превышала средние показатели на 3,05 градуса.

Это климатическое явление способно влиять на погоду в разных регионах мира, повышая риски масштабных лесных пожаров, интенсивных осадков и внезапных наводнений. Необычно высокая температура воды также отразилась на рыболовстве у побережья Перу.