Обычная рыбалка обернулась выигрышем в миллион долларов: мужчина поймал особенную рыбу

26-летний житель Австралии Мэтью Морис отправился на рыбалку вместе с младшим братом после футбольной тренировки и неожиданно стал обладателем крупного денежного приза. В водоеме Корробори-Биллабонг неподалеку от города Дарвин мужчина поймал баррамунди длиной около 80 сантиметров. На теле рыбы обнаружилась красная метка, которая принесла ему главный выигрыш конкурса Million Dollar Fish — миллион австралийских долларов (около 623 тысяч евро), передает МойГород.

Об этом сообщает ABC News.

Как рыбак понял, что поймал миллион

Необычную отметку Мэтью заметил практически сразу после поклевки. Рыба выпрыгнула из воды в первые секунды, и мужчина разглядел на ее теле красную метку с надписью Season 12.

Мэтью Морис с рыбой. Фото: правительство Северной Территории Австралии.

Осознав, что перед ним может быть призовой экземпляр, Морис начал вытаскивать добычу. Ему также помогли люди, находившиеся в лодке неподалеку. Сам рыбак признался, что эти две минуты стали самыми напряженными в его жизни.

Позже выяснилось, что пойманная баррамунди была единственной рыбой с меткой на миллион долларов в рамках 12-го сезона соревнования.

О своей победе Мэтью лично сообщила глава правительства Северной Территории Австралии Лия Финоккьяро. Услышав новость, мужчина расплакался от неожиданности, а затем сразу позвонил матери, чтобы рассказать, что стал миллионером.

Выигрыш австралиец планирует направить на покупку собственного дома, погашение долгов и личные расходы. По его словам, он намерен распорядиться деньгами разумно, но при этом позволит себе несколько приятных покупок.

Как работает конкурс Million Dollar Fish

Соревнование Million Dollar Fish проводят в Северной Территории Австралии. Его главная задача — привлечь туристов и любителей рыбалки к местным водоемам.

Мэтью Морис с выигрышем. Фото: правительство Северной Территории Австралии.

12-й сезон конкурса стартовал 1 октября 2026 года и продлится до 31 марта 2027-го. В реки и эстуарии региона выпустили 101 призовую баррамунди: одна рыба получила метку стоимостью миллион австралийских долларов, а еще 100 экземпляров могут принести своим обладателям по 10 тысяч австралийских долларов.

Мэтью Морис стал всего вторым участником за 12-летнюю историю конкурса, которому удалось поймать рыбу с главным призом. Первым миллионером соревнования стал Киган Пэйн, выигравший миллион долларов в апреле 2024 года.

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После победы Мориса в водоемах Австралии остаются еще 96 баррамунди с метками на 10 тысяч австралийских долларов каждая. Поэтому у других участников по-прежнему есть возможность получить крупный денежный приз.

Необычные уловы и рыболовные приключения

Рыбалка порой приносит неожиданные находки, которые оказываются ценнее обычного улова. Так, на побережье Балтийского моря в Польше мужчина случайно выловил кусок янтаря весом около 150 граммов. Находку оценили примерно в 1500 злотых.

Мэтью Морис звонит маме. Фото: правительство Северной Территории Австралии.

Еще одна необычная находка появилась на побережье Чили. Там обнаружили почти пятиметрового сельдевого короля, которого в народе называют «рыбой Судного дня». Согласно древним поверьям, появление этой глубоководной рыбы якобы предвещает землетрясения и цунами. Однако убедительных научных доказательств такой связи исследователи не обнаружили. Длина найденного экземпляра составила около 4,8 метра.

А возле Запорожья, в реке Днепр, рыбаки выловили солнечного окуня — хищную рыбу, естественная среда обитания которой находится в водоемах Северной Америки. Этот чужеродный вид уже распространился в украинских реках и может представлять угрозу для местной экосистемы. Солнечный окунь питается икрой и молодью других рыб, что способно негативно влиять на численность местных видов.