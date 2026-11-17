Клиенты JPMorgan Chase и Bank of America не могли войти в мобильные приложения, провести переводы и снять деньги в банкоматах - в соцсетях неполадки тут же связали с конспирологической рассылкой, которую ранее уже опровергли в МЧС Казахстана.

В США произошёл масштабный технический сбой в работе онлайн-сервисов и платежных систем крупнейших банков. По данным Downdetector, неполадки затронули клиентов JPMorgan Chase, Bank of America и систем мгновенных межбанковских переводов.

Пользователи массово жаловались, что не могут войти в личный кабинет в мобильных приложениях, проверить баланс, перевести деньги или воспользоваться банкоматами. В JPMorgan Chase позднее уточнили, что причиной стала внутренняя ошибка программного обеспечения, а не кибератака, однако сбой в работе одного банка затормозил транзакции и у партнеров.

Инцидент совпал с датой, которую в последние недели активно обсуждали в соцсетях и мессенджерах по всему миру. В анонимных рассылках утверждалось, что именно 17 ноября начнётся глобальный "цифровой апокалипсис": якобы хакеры обнулят банковские счета, интернет отключат на три месяца, а правительства разных стран втайне призывают граждан срочно закупать продукты, воду и наличные.

Что ранее заявили в МЧС Казахстана

Пугающая рассылка дошла и до казахстанцев, однако в МЧС РК её официально опровергли. Как сообщили тогда в ведомстве, никаких экстренных предупреждений о катастрофе или необходимости срочно скупать продукты спасатели не рассылали.

В министерстве пояснили, что рекомендация держать дома "тревожный чемоданчик" и запас вещей первой необходимости на трое суток (72 часа) носит сугубо профилактический характер - это стандартная мера готовности к природным ЧС вроде паводков или землетрясений.

