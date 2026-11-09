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Социум

«Цифровой апокалипсис 17 ноября»: в МЧС РК прокомментировали пугающие прогнозы

Рекомендация иметь дома запас предметов первой необходимости на трое суток (72 часа) носит профилактический характер.
Варвара Тыщенко
«Цифровой апокалипсис 17 ноября»: в МЧС РК прокомментировали пугающие прогнозы
Изображение сгенерировано ИИ (ChatGPT)

В последние недели в соцсетях и месенджерах распространяются сообщения о якобы предстоящей масштабной катастрофе и "цифровом апокалипсисе", которые ожидаются 17 ноября. Утверждается, что правительства разных стран одновременно призвали граждан готовиться к ЧП и срочно формировать запасы продуктов, воды и медикаментов.

Как подтвердили редакции "МГ" в ведомстве 9 ноября, подобных предупреждений спасатели не распространяли.

- На сегодняшний день МЧС РК официальные предупреждения о прогнозируемых угрозах или чрезвычайных ситуациях, в связи с которыми населению необходимо срочно формировать запасы продуктов, воды и медикаментов, не распространяло, - заявили в пресс-службе МЧС.

В министерстве пояснили, что рекомендация иметь дома запас предметов первой необходимости на трое суток (72 часа) носит профилактический характер. Это стандартная мера готовности к возможным природным чрезвычайным ситуациям, таким как землетрясения или паводки.   

По рекомендациям ведомства, в состав такого запаса целесообразно включать:

  • Питьевую воду: из расчёта примерно 3 литра на человека в сутки (для семьи из четырёх человек - около 36 литров на трое суток);   
  • Продукты: изделия длительного хранения, не требующие сложного приготовления (консервы, сухари, хлебцы, крупы);   
  • Аптечку: средства первой помощи, перевязочные материалы и индивидуальные лекарства;   
  • Документы и средства связи: наличные деньги, документы, телефоны и зарядные устройства;   
  • Предметы обихода: фонарь, тёплую одежду и другие необходимые вещи.   

В МЧС отметили, что ведомство ведёт круглосуточный мониторинг обстановки и контролирует обеспечение безопасности граждан. Жителей просят опираться на информацию из официальных источников - официальный сайт ведомства, Telegram-канал 112, сообщения Казгидромета и госорганов.   

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует обращаться по единому номеру экстренных служб 112. 

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