В Западно-Казахстанском филиале РГП "Казгидромет" подготовили предварительный прогноз погоды на зиму 2026-2027 годов. По данным синоптиков, зима в области ожидается относительно теплой. В декабре температура воздуха будет выше климатической нормы на 1-2 градуса. В январе она останется в пределах нормы, а в феврале ожидается превышение на 1-3 градуса.

Количество осадков в течение зимы в основном прогнозируется в пределах нормы. Исключение составят юго-западные районы области, где в январе осадков может быть больше обычного. При этом теплая погода не означает, что зима обойдется без морозов. В регион могут приходить холодные воздушные массы - в такие периоды ожидаются резкие понижения температуры, снегопады и метели.

К слову, сегодня в Уральске выпал первый снег, однако из-за плюсовой температуры он почти сразу растаял. Что касается декабря, то количество осадков ожидается в пределах климатической нормы - от 15 до 29 миллиметров. Снег синоптики прогнозируют в начале первой и второй декад месяца, в остальное время возможны дожди и мокрый снег.

Также в декабре жителей области предупреждают о гололеде и тумане. Гололед может появиться в начале и конце первой декады, в начале и середине второй, а также в середине третьей декады. Туман ожидается в середине первой и начале третьей декады месяца.