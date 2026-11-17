На реализацию проекта компания направила около 20 млн теңге.



Спортивные площадки расположены на территории средней школы имени С. Естемесова. Они предназначены не только для школьников, но и для жителей села. Во время учебного процесса здесь будут проходить занятия физической культурой, а после уроков площадки станут доступным пространством для занятий спортом и активного отдыха.



Появления спортивных площадок жители Көкқайнара ждали давно. Теперь у детей и молодёжи появилась возможность заниматься волейболом и баскетболом в современных условиях, не выезжая за пределы села.



В рамках проекта выполнены работы по подготовке оснований, укладке специализированного покрытия, установке спортивного оборудования и благоустройству прилегающей территории. Все строительные работы завершены.



Проект реализован в рамках Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между ТОО "Корпорация Казахмыс" и акиматом Шуского района Жамбылской области.



Создание спортивной инфраструктуры в сельских населённых пунктах способствует развитию массового спорта и расширяет возможности для активного досуга детей и молодёжи. Для "Казахмыса" реализация таких проектов является частью работы по развитию социальной инфраструктуры и повышению качества жизни жителей регионов присутствия.

Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS