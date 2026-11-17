После оценки пособий не лишат: в Минтруда рассказали казахстанцам о калькуляторе благосостояния

Ведомство объяснило, как работает цифровой калькулятор для получателей пособий и почему результаты расчета не влияют на назначение выплат.

Получатели социальных пособий в Казахстане могут заранее проверить, как государство оценивает материальное положение их семьи - для этого работает цифровой сервис "Калькулятор оценки благосостояния", напомнили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Весь процесс проверки разделили на три последовательных этапа.

Шаг 1. Сведения о семье

- Ввод данных начинается лично с вас. Вы вводите свой ИИН для авторизации, после чего система сама подтягивает из государственных баз данных все остальные сведения о вас: ваш пол, возраст, наличие инвалидности или хронических заболеваний, данные об официальном трудоустройстве и кредитах. Вам остается лишь проверить актуальность этих данных, - рассказали в Минтруда.

После этого потребуется вручную внести аналогичные сведения по каждому родственнику, который прописан, живет и ведет общее хозяйство с вами по одному адресу.

Шаг 2. Имущество и доходы

Далее система автоматически подгружает данные о вашем личном имуществе: легковых автомобилях, коммерческом транспорте, сельхозтехнике, квартирах, домах, земельных участках и долях в бизнесе. При необходимости эти сведения можно дополнить или поправить.

Затем нужно по очереди указать активы всех близких, которые живут вместе с вами, и вписать среднемесячный доход каждого члена семьи.

Шаг 3. Предварительная оценка

В финале на экране сразу отобразится предварительный уровень благополучия семьи. При этом в ведомстве отдельно подчеркнули, что сам тест не несет никаких рисков для получателей помощи.

- Калькулятор предназначен исключительно для предварительной оценки и носит справочный характер. Результат расчета, ваше согласие или несогласие с ним, оценка сервиса или оставленный отзыв никак не влияют на назначение, размер или продолжение выплаты социальных пособий. Это не является заявлением об отказе от пособий и не может стать причиной для их отмены или приостановления, - отметили в Минтруда.

В министерстве также предупредили о мошенниках: официальный калькулятор работает только на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile. Любые похожие сервисы в мессенджерах, соцсетях, на сторонних сайтах или по ссылкам из СМС являются фейками.

Напомним, с 1 января 2027 года часть пособий в Казахстане начнут назначать по принципу нуждаемости - исходя из объективной оценки уровня социального благополучия семьи. Специальный онлайн-калькулятор для самостоятельной проверки запустили в октябре 2026 года. Ранее мы также рассказывали, по каким критериям государство оценивает достаток казахстанских семей.