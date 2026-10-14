«Государство должно помогать только нуждающимся»: Бектенов о реформе пособий

Правительство Казахстана пересмотрит подход к назначению социальных выплат и сократит бюджетные расходы в этой сфере. Об этом на пленарном заседании Курултая сообщил премьер-министр Олжас Бектенов.

Глава кабмина подчеркнул, что ключевая цель масштабной реформы социального обеспечения - переход от категориального принципа к принципу фактической нуждаемости, который в полной мере заработает с 1 января 2027 года.

- Мы сейчас проводим большую реформу социального обеспечения. Наконец-то переходим к принципу не от того, к какой категории относится человек, а по принципу нуждаемости. С 1 января 2027 года этот принцип будет в полной мере работать, сейчас проводится большая разъяснительная работа. То есть, к примеру, многодетная семья сегодня, будь она богатая или бедная, получает одинаковые меры поддержки государства. На наш взгляд, это несправедливо. Богатые люди, люди состоятельные, имеющие возможность сами себя обеспечивать, не должны получать помощь от государства, они должны рассчитывать на свои силы. Государство должно поддерживать и будет поддерживать только тех, кто не может в данной жизненной ситуации себя обеспечить, - объяснил Олжас Бектенов.

Премьер-министр добавил, что господдержка не должна восприниматься как постоянный источник дохода, на который можно жить годами. Выплаты должны стать "толчком к тому, чтобы человек нашел себя, стал себя обеспечивать и со временем вышел из категории нуждающихся".

- Вот такая философия. Это тоже нам позволяет сэкономить серьезные государственные средства, перенаправить их на более важные цели. Только в 2027 году это 700 млрд тенге, в трехлетке - почти 2,5 трлн. Вот такая работа будет проводиться. Будем работать над тем, чтобы бюджет у нас был все менее и менее дефицитным, - резюмировал глава правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что некоторые виды пособий, включая единовременную выплату на погребение, начнут назначать на основе объективной оценки социального благополучия семьи. В Министерстве труда и социальной защиты населения уточняли, что уровень благополучия граждан будет рассчитываться по 59 различным показателям.