В eGov Mobile запустили калькулятор для оценки благосостояния семьи

С помощью калькулятора казахстанцы могут самостоятельно изучить критерии оценки и узнать примерный уровень благосостояния своей семьи.

В мобильном приложении eGov Mobile стал доступен новый сервис - калькулятор оценки благосостояния семьи. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК. Инструмент запущен в рамках подготовки к переходу на адресную государственную поддержку, который стартует с 1 января 2027 года.

С помощью калькулятора казахстанцы могут самостоятельно изучить критерии оценки и узнать примерный уровень благосостояния своей семьи. Для расчета применяется комплексная методика из более чем 59 показателей по шести ключевым направлениям. Она охватывает не только доходы и имеющееся имущество, но и важные социальные факторы: состав семьи, наличие детей, пожилых людей, а также лиц с инвалидностью.

- Отметим, что расчет производится на основании сведений, указанных человеком, и носит справочный характер: он не является решением о назначении или прекращении социальных выплат, - подчеркнули в ведомстве.

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