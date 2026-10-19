Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В eGov Mobile запустили калькулятор для оценки благосостояния семьи

С помощью калькулятора казахстанцы могут самостоятельно изучить критерии оценки и узнать примерный уровень благосостояния своей семьи.
Варвара Тыщенко
В eGov Mobile запустили калькулятор для оценки благосостояния семьи
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В мобильном приложении eGov Mobile стал доступен новый сервис - калькулятор оценки благосостояния семьи. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК. Инструмент запущен в рамках подготовки к переходу на адресную государственную поддержку, который стартует с 1 января 2027 года.

С помощью калькулятора казахстанцы могут самостоятельно изучить критерии оценки и узнать примерный уровень благосостояния своей семьи. Для расчета применяется комплексная методика из более чем 59 показателей по шести ключевым направлениям. Она охватывает не только доходы и имеющееся имущество, но и важные социальные факторы: состав семьи, наличие детей, пожилых людей, а также лиц с инвалидностью.

- Отметим, что расчет производится на основании сведений, указанных человеком, и носит справочный характер: он не является решением о назначении или прекращении социальных выплат, - подчеркнули в ведомстве.

Читайте также:

Читайте также

Новости партнёров