Перечень пособий и правила их назначения утвердили в Казахстане

Перечень пособий и порядок их назначения утвердило правительство Казахстана. Соответствующее постановление, принятое 5 октября 2026 года, опубликовано на сайте Эталонного контрольного банка НПА.
Согласно приложению к документу, обновленный перечень включает 10 видов выплат:
- Единовременное государственное пособие в связи с рождением ребенка;
- Ежемесячное государственное пособие по уходу за ребенком по достижении им возраста полутора лет;
- Ежемесячное государственное пособие многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения по общеобразовательным или профессиональным программам в организациях общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, после достижения ими восемнадцатилетнего возраста до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста);
- Ежемесячное государственное пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени;
- Государственное социальное пособие по инвалидности;
- Государственное социальное пособие по случаю потери кормильца нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, состоявшим на его иждивении;
- Специальное государственное пособие;
- Государственное пособие лицам, осуществляющим уход за лицом с инвалидностью первой группы;
- Государственное пособие, назначаемое и выплачиваемое матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающим ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью);
- Специальное профессиональное государственное пособие.
Виды пособий, а также единовременная выплата на погребение теперь предоставляются по принципу нуждаемости на основе объективной оценки уровня социального благополучия семьи.
- В соответствии с принципом нуждаемости право на пособия, а также на единовременную выплату на погребение не распространяется на лиц с высоким (уровень "А") и состоятельным (уровень "B") уровнями социального благополучия, определенными методикой определения социального благополучия семьи (лица), разработанной в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Кодекса и утверждаемой уполномоченным государственным органом в сфере социальной защиты населения совместно с уполномоченными органами в сфере цифровизации, обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, по государственному планированию, - сказано в документе.