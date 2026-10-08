Перечень пособий и правила их назначения утвердили в Казахстане

Перечень пособий и порядок их назначения утвердило правительство Казахстана. Соответствующее постановление, принятое 5 октября 2026 года, опубликовано на сайте Эталонного контрольного банка НПА.

Согласно приложению к документу, обновленный перечень включает 10 видов выплат:

Виды пособий, а также единовременная выплата на погребение теперь предоставляются по принципу нуждаемости на основе объективной оценки уровня социального благополучия семьи.

- В соответствии с принципом нуждаемости право на пособия, а также на единовременную выплату на погребение не распространяется на лиц с высоким (уровень "А") и состоятельным (уровень "B") уровнями социального благополучия, определенными методикой определения социального благополучия семьи (лица), разработанной в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Кодекса и утверждаемой уполномоченным государственным органом в сфере социальной защиты населения совместно с уполномоченными органами в сфере цифровизации, обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, по государственному планированию, - сказано в документе.