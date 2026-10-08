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Социум

Перечень пособий и правила их назначения утвердили в Казахстане

Обновленный перечень включает 10 видов выплат, а единовременная выплата на погребение теперь предоставляются по принципу нуждаемости.
Варвара Тыщенко
Перечень пособий и правила их назначения утвердили в Казахстане
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Перечень пособий и порядок их назначения утвердило правительство Казахстана. Соответствующее постановление, принятое 5 октября 2026 года, опубликовано на сайте Эталонного контрольного банка НПА.

Согласно приложению к документу, обновленный перечень включает 10 видов выплат:

  • Единовременное государственное пособие в связи с рождением ребенка;
  • Ежемесячное государственное пособие по уходу за ребенком по достижении им возраста полутора лет;
  • Ежемесячное государственное пособие многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения по общеобразовательным или профессиональным программам в организациях общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, после достижения ими восемнадцатилетнего возраста до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста);
  • Ежемесячное государственное пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени;
  • Государственное социальное пособие по инвалидности;
  • Государственное социальное пособие по случаю потери кормильца нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, состоявшим на его иждивении;
  • Специальное государственное пособие;
  • Государственное пособие лицам, осуществляющим уход за лицом с инвалидностью первой группы;
  • Государственное пособие, назначаемое и выплачиваемое матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающим ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью);
  • Специальное профессиональное государственное пособие.

Виды пособий, а также единовременная выплата на погребение теперь предоставляются по принципу нуждаемости на основе объективной оценки уровня социального благополучия семьи.

- В соответствии с принципом нуждаемости право на пособия, а также на единовременную выплату на погребение не распространяется на лиц с высоким (уровень "А") и состоятельным (уровень "B") уровнями социального благополучия, определенными методикой определения социального благополучия семьи (лица), разработанной в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Кодекса и утверждаемой уполномоченным государственным органом в сфере социальной защиты населения совместно с уполномоченными органами в сфере цифровизации, обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, по государственному планированию, - сказано в документе.

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