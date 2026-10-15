Кого в Казахстане отнесли к богатым: в Минтруда назвали критерии категорий А и В

Министерство труда и социальной защиты населения РК разъяснило критерии, по которым Цифровая карта семьи относит граждан к категориям А и В (высокий и состоятельный уровень благополучия). В ведомстве подчеркнули, что оценка проводится комплексно на основе данных из государственных информационных систем.

Для присвоения категории А или В учитывается совокупность факторов. В их числе - финансовый доход от семи прожиточных минимумов на каждого члена семьи (в 2026 году базовый показатель ПМ составляет 50 851 тенге, то есть от ~356 тысяч тенге на человека), наличие нескольких объектов жилья (от 120 квадратных метров на человека), коммерческой недвижимости, автомобилей люкс-класса, бизнеса и земельных участков.

В Минтруда отметили, что наличие какого-то одного вида имущества, например, одной квартиры или автомобиля, не является основанием для автоматического зачисления семьи в категорию А или В. Системы оценивают финансовое положение, условия проживания, кредиты и официальную занятость в совокупности.

Присвоенная категория не является постоянной. В случае изменения доходов, состава семьи или имущества данные обновляются, и статус пересчитывается.

Казахстанцы могут проверить сведения о себе на портале электронного правительства и при обнаружении ошибок обратиться в уполномоченные органы для их исправления.

Напомним, с 1 января 2027 года в Казахстане отдельные виды социальный помощи начнут назначать строго с учётом реальной нуждаемости семьи. Ранее о масштабной реформе соцвыплат рассказал премьер-министр Олжас Бектенов, подчеркнув, что состоятельные граждане должны рассчитывать на свои силы, а господдержка должна доходить только до тех, кто в ней действительно нуждается. В свою очередь вице-премьер Серик Жумангарин сообщил, что казахстанцы получат персональные push-уведомления с указанием присвоенного им уровня благополучия, который будет регулярно пересчитываться на основе данных из 30 цифровых систем.