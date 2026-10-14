О присвоенной категории благосостояния казахстанцам сообщат через push-уведомления

С 1 января 2027 года отдельные виды социальной помощи в Казахстане переведут на адресный формат.

До конца года в Казахстане продолжится масштабный анализ данных для распределения семей по уровням социально-экономического благополучия. О присвоенной категории граждане узнают через персональные push-уведомления. Об этом на брифинге в Курултае рассказал заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Он отметил, что статусы не зафиксированы жестко: категория семьи зависит от её доходов и имущественного положения, поэтому может меняться.

- Ошибок быть не должно. Мы лучше ошибёмся в пользу наших граждан. Здесь речь не идёт об экономии любой ценой, - подчеркнул Серик Жумангарин.

Для объективной оценки планируется задействовать порядка 30 цифровых систем. Поступающую информацию будут анализировать практически еженедельно, а итоговый статус семьи пересчитывать каждый месяц.

Чтобы детально объяснить принцип работы новой системы, специальная рабочая группа Министерства труда и социальной защиты населения объедет все 20 регионов страны.

Как изменится назначение пособий с 2027 года

Напомним, с 1 января 2027 года отдельные виды социальной помощи в Казахстане переведут на адресный формат - выплаты начнут назначать строго с учётом реальной нуждаемости. Для этого используется Цифровая карта семьи, которая автоматически распределяет казахстанцев по пяти категориям благосостояния - от A до E.

