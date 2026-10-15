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Социум

Каждая работающая казахстанка будет получать декретные из ГФСС, независимо от доходов семьи

Для этого нужны социальные отчисления.
Кристина Кобина
Каждая работающая казахстанка будет получать декретные из ГФСС, независимо от доходов семьи
Изображение создано с помощью ИИ (Gemini)

Работающие казахстанки и в следующем году продолжат получать декретные выплаты из Госфонда социального страхования - размер семейного дохода или ее материальное положение роли не играют. Об этом рассказала депутат Курултая Ляззат Кожахмет.

Депутат отметила, что главное условие для работающих женщин - чтобы за них перечислялись социальные взносы. Если взносы шли, государство продолжит выплачивать 40% от прежней зарплаты до того момента, пока ребенку не исполнится полтора года. Неважно, считается ли семья обеспеченной или нет.

А вот неработающим рассчитывать на эти выплаты не стоит. С нового года они смогут получать пособие по рождению и уходу за ребенком до полутора лет только в том случае, если их семья действительно нуждается в господмощи.

- Если семья не считается нуждающейся, женщина трудоспособна, здорова, а близкие зарабатывают достаточно, пособие ей не положено. По словам Ляззат Кожахмет, сейчас такие выплаты получают свыше 30 тысяч казахстанок из таких семей, - пояснила Ляззат Кожахмет.

Депутат также поделилась другими изменениями:

  • Бывшие сотрудники военных и правоохранительных органов, вышедшие на пенсию досрочно, больше не смогут зарегистрироваться как безработные.
  • С 1 января 2027 года мужчины больше не смогут оформлять пособие по уходу за ребенком до полутора лет - его будут давать только женщинам.

Изменятся правила выплат за вред здоровью, полученный на рабочем месте.

С 1 января 2027 года часть пособий в стране начнет назначаться с учетом нуждаемости (нововведение коснется получателей категорий А и B). Под фильтр попадут пособия на рождение ребенка, по уходу за ребенком до полутора лет и выплаты многодетным семьям (правда, для некоторых предусмотрены исключения).

Сейчас единого порога доходов для попадания в категории А или B нет - всё зависит от баллов по специальным критериям благополучия семьи. Чтобы попасть в категорию А, нужно набрать не менее 1800 баллов, а в категорию B - от 730 до 1799.

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