Каждая работающая казахстанка будет получать декретные из ГФСС, независимо от доходов семьи

Работающие казахстанки и в следующем году продолжат получать декретные выплаты из Госфонда социального страхования - размер семейного дохода или ее материальное положение роли не играют. Об этом рассказала депутат Курултая Ляззат Кожахмет.

Депутат отметила, что главное условие для работающих женщин - чтобы за них перечислялись социальные взносы. Если взносы шли, государство продолжит выплачивать 40% от прежней зарплаты до того момента, пока ребенку не исполнится полтора года. Неважно, считается ли семья обеспеченной или нет.

А вот неработающим рассчитывать на эти выплаты не стоит. С нового года они смогут получать пособие по рождению и уходу за ребенком до полутора лет только в том случае, если их семья действительно нуждается в господмощи.

- Если семья не считается нуждающейся, женщина трудоспособна, здорова, а близкие зарабатывают достаточно, пособие ей не положено. По словам Ляззат Кожахмет, сейчас такие выплаты получают свыше 30 тысяч казахстанок из таких семей, - пояснила Ляззат Кожахмет.

Депутат также поделилась другими изменениями:

Бывшие сотрудники военных и правоохранительных органов, вышедшие на пенсию досрочно, больше не смогут зарегистрироваться как безработные.

С 1 января 2027 года мужчины больше не смогут оформлять пособие по уходу за ребенком до полутора лет - его будут давать только женщинам.

Изменятся правила выплат за вред здоровью, полученный на рабочем месте.

С 1 января 2027 года часть пособий в стране начнет назначаться с учетом нуждаемости (нововведение коснется получателей категорий А и B). Под фильтр попадут пособия на рождение ребенка, по уходу за ребенком до полутора лет и выплаты многодетным семьям (правда, для некоторых предусмотрены исключения).

Сейчас единого порога доходов для попадания в категории А или B нет - всё зависит от баллов по специальным критериям благополучия семьи. Чтобы попасть в категорию А, нужно набрать не менее 1800 баллов, а в категорию B - от 730 до 1799.