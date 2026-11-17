Льготную ипотеку с первоначальным взносом 10% могут запустить в Казахстане

О разработке новых жилищных программ для казахстанцев рассказали представители Министерства промышленности и строительства на брифинге в правительстве.

Как сообщил председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Бакытжан Жунисбеков, ведомство совместно с "Отбасы банком" готовит механизмы, которые позволят снизить порог первоначального взноса.

- Сейчас мы прорабатываем механизмы, которые предполагают снижение первоначального взноса до 10 процентов. Финансовую модель мы прорабатываем совместно с Отбасы банком. Новые механизмы планируем представить ориентировочно в 2027 году, - пояснил он.

Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков в свою очередь подтвердил, что спрос на доступное жильё остаётся высоким, поэтому ведомство ищет способы расширить действующие меры поддержки.