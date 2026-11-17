В социальных сетях обсуждают необычный социальный баннер на одной из улиц Петропавловска: у изображенных на нем родителей внимательные прохожие насчитали по три руки.

Снимок уличного щита, установленного на улице Ульянова между домами № 59 и № 61, опубликовал местный житель. На плакате с надписью "Казахстан без насилия в семье" нарисованы силуэты мужчины, женщины и ребенка. Взрослые смыкают руки над головой малыша в виде символического "домика", но при этом у каждого из них вдоль туловища опущены еще по две руки.

Автор поста высмеял странную анатомию персонажей и усомнился в том, что макет вообще проверял профессионал.

- Я трехрукий, ты трехрукая, как у нас мог родиться банан? Подозреваю, на бумаге числился дизайнер, но мимо дизайнера такая ошибка не прошла бы, - пошутил горожанин.

В акимате Петропавловска объяснили, что щит повесили рядом с Центром поддержки жертв бытового насилия, который открылся в сентябре для оказания психологической помощи женщинам в трудной жизненной ситуации. Чиновники заверили, что лишние конечности появились на рисунке не по недосмотру.