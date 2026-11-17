Мир может остаться без еды: ученые предупредили о сценарии глобальной катастрофы

Мир привык считать, что продовольственный кризис возникает тогда, когда засуха уничтожает урожай в одной стране или война перекрывает поставки зерна в отдельный регион. Однако ученые предупреждают о гораздо более масштабном сценарии: несколько одновременных потрясений могут нарушить работу глобальной системы производства и распределения продуктов питания. В результате нехватка продовольствия способна затронуть даже те государства, где непосредственно не происходило никаких катастроф.

Речь не обязательно идет об одном событии, которое мгновенно оставит планету без еды. Опасность заключается в цепной реакции: экстремальная жара уничтожает урожай, перебои с поставками топлива и удобрений снижают производство в следующем сезоне, транспортные ограничения мешают доставлять зерно, а государства начинают вводить запреты на экспорт, пытаясь сохранить собственные запасы, передает МойГород.

В итоге локальные проблемы могут перерасти в международный продовольственный кризис. Исследователи называют один из наиболее опасных вариантов такого развития событий глобальным катастрофическим сбоем продовольственной системы.

Почему весь мир зависит от нескольких основных культур

Несмотря на огромное разнообразие продуктов питания, значительная часть человечества зависит от трех сельскохозяйственных культур: пшеницы, риса и кукурузы.

По данным Международного института исследований продовольственной политики (IFPRI), около 80 процентов населения Земли используют именно эти три культуры в качестве основных продуктов питания. При этом их производство сосредоточено в ограниченном числе стран и регионов, которые часто называют мировыми хлебными корзинами.

Крупнейшие сельскохозяйственные регионы обеспечивают продовольствием не только собственное население, но и множество государств, зависящих от импорта зерна. Поэтому серьезные проблемы в одном из таких регионов могут отразиться на ценах и доступности продуктов на других континентах.

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Например, если из-за экстремальной жары резко сократится производство пшеницы в нескольких крупных странах-экспортерах, покупателям придется искать альтернативных поставщиков. Но если одновременно пострадают и другие сельскохозяйственные регионы, быстро компенсировать потери будет значительно сложнее.

Именно одновременное ухудшение ситуации в нескольких мировых житницах считается одним из наиболее опасных сценариев для глобальной продовольственной безопасности.

Как одна проблема может запустить цепную реакцию

Глобальная продовольственная система зависит не только от плодородия почвы и погоды. Чтобы продукты попадали на столы, необходима сложная инфраструктура: природный газ, производство удобрений, электроэнергия, топливо, сельскохозяйственная техника, морские перевозки и международная торговля.

Если нарушается одно звено, последствия могут распространиться на остальные.

Сгенерировано в ChatGPT: Мой Город

1. Экстремальная погода уничтожает урожай

Продолжительная засуха, наводнения или аномальная жара приводят к снижению урожайности. Если одновременно пострадают несколько крупных сельскохозяйственных регионов, мировые запасы зерна окажутся под давлением.

2. Перебои с удобрениями сокращают будущие урожаи

Производство азотных удобрений тесно связано с природным газом. Если поставки газа нарушаются или его стоимость резко растет, удобрения становятся дороже. Фермеры могут сокращать их использование, что впоследствии отражается на урожайности.

3. Морские маршруты оказываются заблокированы

Зерно, топливо и удобрения не могут свободно перемещаться между странами. Поставки задерживаются, стоимость перевозок и страхования растет, а некоторые рынки теряют доступ к привычным импортным товарам.

4. Страны ограничивают экспорт

Правительства пытаются защитить внутренние рынки и вводят ограничения на вывоз зерна и других продуктов. Это еще сильнее сокращает предложение на международном рынке.

5. Начинается продовольственный кризис

Цены растут, беднейшие семьи теряют возможность покупать привычные продукты, а страны с высокой зависимостью от импорта сталкиваются с риском нехватки продовольствия.

Такая взаимосвязь уже привлекает внимание международных организаций. В октябре 2026 года Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) сообщила о нарушениях сразу на трех важных торговых направлениях: в районе Ормузского пролива, Красного и Черного морей. Эти маршруты имеют значение для поставок топлива, удобрений и зерна.

По оценке организации, одновременное давление на все три транспортных коридора повышает риск продовольственных проблем для десятков миллионов человек.

Что произойдет, если несколько мировых житниц одновременно потеряют урожай

Один из наиболее наглядных сценариев рассмотрели исследователи Международного института исследований продовольственной политики. В декабре 2025 года они опубликовали результаты моделирования последствий одновременного неурожая в нескольких крупных сельскохозяйственных регионах.

Ученые рассмотрели гипотетическую ситуацию, при которой урожайность всех сельскохозяйственных культур в Восточной и Южной Африке, а также Южной Азии сокращается на 25 процентов.

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Результаты оказались тревожными: согласно модели, число людей, испытывающих недоедание, могло бы увеличиться еще на 160 миллионов по сравнению с базовым сценарием. В затронутых регионах распространенность продовольственной небезопасности могла бы вырасти на 4–10 процентных пунктов.

Исследователи также смоделировали другой вариант — одновременные потери урожая в Северной Америке и Европе. В этом случае мировые цены на продукты в год такого потрясения могли бы вырасти на 10–14 процентов, а глобальные реальные доходы сократиться примерно на один процент.

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Это показывает важную особенность мировой продовольственной системы: последствия зависят не только от масштаба потери урожая, но и от того, где именно она происходит. Для бедных стран даже относительно небольшое повышение цен может стать серьезной проблемой, поскольку значительная часть доходов населения уходит на продукты питания.

При этом исследование описывает гипотетические сценарии, а не прогноз того, что подобное обязательно произойдет.

Почему перебои с удобрениями могут оказаться не менее опасными, чем засуха

Одна из менее очевидных уязвимостей мировой продовольственной системы — зависимость сельского хозяйства от минеральных удобрений.

Для производства азотных удобрений необходим природный газ. Фосфорные и калийные удобрения, в свою очередь, зависят от добычи и переработки минерального сырья, запасы которого распределены по планете неравномерно.

В мае 2026 года исследователи Международного института прикладного системного анализа опубликовали работу, в которой изучили взаимосвязь поставок природного газа, удобрений и основных сельскохозяйственных культур.

Модель охватила 208 стран и 11 основных продовольственных культур, на которые приходится около 70 процентов калорий растительного происхождения.

Согласно расчетам авторов, при сценарии полного прекращения международной торговли продовольствием, газом и удобрениями мировое потребление калорий могло бы сократиться на величину до 22 процентов. Исследователи также отметили, что у половины населения Земли запасы продовольствия в странах проживания рассчитаны менее чем на три месяца.

Важно подчеркнуть: это экстремальный модельный сценарий полной торговой изоляции, а не оценка вероятности такого события. Работа пока опубликована в виде научной предварительной статьи и требует дальнейшей проверки.

Однако она демонстрирует, насколько тесно связаны между собой энергетика, сельское хозяйство и международная торговля. Даже если в конкретной стране достаточно плодородных земель, перебои с поставками удобрений, топлива или сельскохозяйственных ресурсов могут повлиять на объемы производства.

Может ли продовольственный кризис возникнуть из-за вулкана или ядерной войны?

Особое внимание ученые уделяют событиям, способным резко сократить количество солнечного света, поступающего на поверхность Земли.

Например, мощное вулканическое извержение может выбросить в атмосферу огромное количество сернистых газов. Образующиеся из них аэрозоли способны отражать часть солнечного излучения, вызывая временное похолодание. Если оно будет достаточно сильным и продолжительным, сельское хозяйство в разных регионах столкнется с серьезными проблемами.

Еще более опасный сценарий связан с ядерной войной. Масштабные пожары в городах могут поднять в атмосферу большое количество сажи. Если она достигнет высоких слоев атмосферы, солнечный свет будет хуже проникать к поверхности, а температура в некоторых регионах может существенно снизиться.

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Это способно привести к сокращению вегетационного периода, неурожаям и нарушениям глобальных поставок продовольствия.

В сентябре 2025 года в журнале Global Food Security вышла научная работа, посвященная глобальным катастрофическим сбоям продовольственной системы. Авторы выделили несколько возможных причин такого кризиса:

вулканическая зима после чрезвычайно мощного извержения;

ядерная зима после масштабного военного конфликта;

падение урожайности сразу в нескольких мировых житницах;

серьезное изменение глобальных океанических и климатических систем;

разрушение международных торговых цепочек и перебои с поставками удобрений, топлива и сельскохозяйственных ресурсов.

Исследователи подчеркивают, что подобные сценарии пока недостаточно изучены, хотя потенциальные последствия могут превысить возможности обычных механизмов реагирования на продовольственные кризисы.

Есть ли на Земле страны, которые смогут пережить мировой продовольственный кризис?

Последствия глобального продовольственного потрясения распределятся неравномерно. Государства с развитым сельским хозяйством, большими запасами зерна, собственными источниками удобрений и диверсифицированной торговлей будут иметь больше возможностей для адаптации.

Однако даже продовольственная самодостаточность не гарантирует полной безопасности. Сельское хозяйство зависит от климатических условий, топлива, техники, воды, семян и логистики. Если кризис затронет сразу несколько этих направлений, даже крупные производители продовольствия могут столкнуться с трудностями.

Особенно уязвимыми окажутся страны, которые импортируют значительную часть зерна и удобрений, имеют ограниченные финансовые резервы и уже сталкиваются с засухами, конфликтами или экономической нестабильностью.

При этом глобальный кризис не обязательно означает, что на планете физически закончится вся еда. Скорее, возникает ситуация, когда продовольствие становится дороже, его поставки нарушаются, а миллионы людей теряют возможность покупать достаточное количество продуктов.

Почему ученые считают эту угрозу недооцененной

Мировая продовольственная система создавалась десятилетиями и во многом основана на международной специализации: одни страны производят зерно, другие — удобрения, третьи обеспечивают переработку, хранение и транспортировку.

Такая модель позволяет эффективно снабжать население продуктами, но одновременно создает взаимозависимость. Проблема в одном регионе способна повлиять на рынки в тысячах километров от него.

Главная опасность заключается в совпадении нескольких кризисов. Засуха сама по себе может привести к неурожаю, блокировка морского маршрута — к задержке поставок, а рост цен на газ — к удорожанию удобрений. Но если все эти события происходят одновременно, последствия усиливают друг друга.

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Именно поэтому ученые призывают уделять больше внимания не только отдельным угрозам, но и способности мировой продовольственной системы выдерживать несколько крупных потрясений сразу.

В конечном итоге человечество может столкнуться не с исчезновением еды на планете, а с ситуацией, когда существующие запасы, производство и торговля окажутся неспособны обеспечить доступ к продуктам для всех нуждающихся. И такой сценарий способен превратить локальные природные или политические кризисы в глобальную гуманитарную катастрофу.