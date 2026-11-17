В ночь на 28 сентября 1994 года обычный пассажирский рейс через Балтийское море превратился в одну из самых страшных морских катастроф послевоенной Европы. Паром MS Estonia, следовавший из Таллина в Стокгольм, попал в тяжелые погодные условия, получил повреждения носовой части и начал стремительно набирать воду. Всего за несколько десятков минут судно перевернулось и исчезло под водой. На борту находились 989 человек, из которых выжить удалось только 137. Погибли 852 человека, передает история официального расследования катастрофы, передает МойГород.

Трагедия потрясла Эстонию, Швецию и Финляндию. Но даже спустя десятилетия катастрофа продолжает привлекать внимание: исследователи изучали обломки, поднимали со дна отдельные части судна и повторно проверяли обстоятельства его гибели.

Последний рейс через Балтийское море

Паром Estonia был пассажирским судном, которое выполняло регулярные рейсы между Таллином и Стокгольмом. Вечером 27 сентября 1994 года он вышел из эстонской столицы и направился в сторону Швеции.

На борту находились 989 человек: пассажиры и члены экипажа. Среди них были граждане разных стран, преимущественно Эстонии и Швеции.

Погода в Балтийском море была неблагоприятной. По данным официального расследования, около часа ночи скорость юго-западного ветра составляла 18–20 метров в секунду, а значительная высота волн достигала примерно четырех метров.

Несмотря на качку, которая вызывала у некоторых пассажиров морскую болезнь, первоначально ситуация на борту не считалась чрезвычайной. Судно продолжало движение по маршруту.

Однако вскоре в носовой части парома начали раздаваться необычные металлические звуки. Позже именно эти сигналы стали важной частью реконструкции событий той ночи.

Как вода начала поступать внутрь парома

Согласно официальной версии расследования, причиной катастрофы стало разрушение креплений носовой части судна — специальной конструкции, называемой носовым визором.

Такие конструкции устанавливают на паромах для защиты автомобильной палубы и обеспечения доступа транспорта. Через носовую аппарель автомобили могли заезжать и выезжать с судна.

Фото: AP Photo / Jaakko Aiikainen

Под воздействием волн крепления визора не выдержали нагрузки. Он отделился от корпуса, потянув за собой носовую аппарель. В результате открылся путь для морской воды прямо на автомобильную палубу.

Вода начала быстро заполнять огромное внутреннее пространство. Это стало критическим фактором: свободно перемещающаяся по автомобильной палубе вода нарушила устойчивость парома и вызвала сильный крен.

Почему паром перевернулся так быстро

Сначала судно начало наклоняться на правый борт. По мере поступления воды крен стремительно увеличивался.

Ситуация осложнялась тем, что при сильном наклоне переставали нормально работать системы судна. Главные двигатели остановились примерно в 01:20, когда крен достиг около 30 градусов. Позже прекратили работу и основные генераторы.

Читайте также: Выпал с круизного лайнера и выжил: мужчина провел 9 часов посреди Тихого океана

Пассажирам становилось все сложнее передвигаться по коридорам и лестницам. Некоторые помещения уже были недоступны, а попасть к спасательным средствам при таком наклоне становилось практически невозможно.

Примерно в 01:25 крен превысил 40 градусов. К 01:35 он достиг около 80 градусов. Паром начал уходить под воду кормой вперед.

Около 01:50 Estonia полностью исчезла с поверхности моря. От первых признаков серьезной аварии до гибели судна прошло менее часа.

Спасательная операция: почему удалось выжить лишь 137 людям

Когда стало понятно, что паром тонет, началась спасательная операция. Однако условия были крайне тяжелыми: темнота, сильный ветер, холодная вода и высокие волны значительно осложняли работу спасателей.

Некоторые пассажиры сумели выбраться на открытую палубу и воспользоваться спасательными плотами. Другим пришлось самостоятельно выбираться из накренившегося судна. Многие оказались в ледяной воде Балтийского моря.

Пустая спасательная шлюпка парома «Эстония» в открытом море. Фото: Википедия

На помощь направили другие суда и вертолеты. Спасатели подбирали людей из воды и доставляли выживших на берег. Но далеко не все успели покинуть паром до того, как он затонул.

Из 989 человек, находившихся на борту, выжили 137. Погибли 852 человека. Из воды удалось извлечь тела 95 погибших, судьба остальных жертв так и осталась связана с затонувшим судном.

Почему катастрофа вызвала столько вопросов

После трагедии Эстония, Финляндия и Швеция создали совместную комиссию по расследованию происшествия. В 1997 году она представила итоговый отчет.

Согласно выводам комиссии, основной причиной гибели парома стало разрушение креплений носового визора под воздействием волн. После его отделения открылась аппарель, через которую вода хлынула на автомобильную палубу.

Читайте также: Круизный лайнер с 4 тысячами человек на борту столкнулся со скалами и перевернулся

Однако спустя годы вокруг катастрофы появились новые вопросы. В 2020 году в документальном фильме показали ранее не исследовавшееся повреждение правого борта затонувшего судна. Это вновь привлекло внимание к обстоятельствам гибели Estonia и породило предположения о возможном столкновении или взрыве.

Власти Эстонии, Финляндии и Швеции организовали дополнительные исследования. Специалисты изучали корпус с помощью подводных аппаратов, проводили съемку обломков и анализировали повреждения. В 2023 году со дна Балтийского моря также подняли носовую аппарель парома для дальнейшего изучения.

Statens haverikommission+2

Что выяснили спустя 31 год после катастрофы

16 декабря 2025 года власти Эстонии, Швеции и Финляндии представили результаты дополнительной оценки обстоятельств катастрофы.

Специалисты пришли к выводу, что новые повреждения правого борта возникли в результате контакта корпуса с морским дном, а не из-за столкновения с другим судном или взрыва. Исследование не выявило доказательств альтернативной причины гибели парома.

Кроме того, эксперты подтвердили основные выводы расследования 1997 года: носовой визор не выдержал нагрузки волн, отделился от корпуса, после чего открылась аппарель и вода начала поступать на автомобильную палубу.

Модель парома «Эстония» в Морском музее Эстонии. Фото: Википедия

При этом специалисты обратили внимание на более глубокую проблему. По их оценке, у парома имелись скрытые конструктивные недостатки, которые не были выявлены в ходе проверок. Судно фактически не соответствовало необходимым требованиям безопасности для эксплуатации на данном маршруте.

Таким образом, катастрофа стала результатом не одного ошибочного решения, а целой цепочки системных проблем в проектировании, контроле, сертификации и обеспечении безопасности морских перевозок. Повторное открытие расследования признали ненужным.

Какие изменения произошли после трагедии

Гибель Estonia заставила европейские страны пересмотреть подходы к безопасности пассажирских паромов.

Особое внимание стали уделять прочности носовых конструкций, надежности аппарелей, устойчивости судов при затоплении отдельных помещений и способности кораблей сохранять плавучесть в чрезвычайных обстоятельствах.

Также усилили требования к спасательному оборудованию и подготовке экипажей. Катастрофа показала, что даже крупное пассажирское судно может потерять устойчивость за считаные минуты, если вода беспрепятственно поступает на автомобильную палубу.

История Estonia остается напоминанием о том, насколько уязвимыми могут быть пассажирские перевозки в открытом море. За одну ночь Балтийское море стало местом гибели 852 человек, а последствия трагедии заставили пересмотреть правила безопасности для морского транспорта в Европе.