Строительство в Казахстане выросло на 13%, но в одном регионе объемы взлетели сразу в два раза.

За десять месяцев 2026 года строительная отрасль Казахстана выполнила заказы на 9 триллионов тенге, прибавив 13,1% к показателям прошлого года. На общем фоне выделяется один из самых молодых регионов страны, где темпы возведения объектов взлетели более чем вдвое и обновили республиканский рекорд.

Абсолютным лидером страны по итогам января–октября стала область Ұлытау. По подсчетам Бюро национальной статистики, индекс физического объема работ здесь достиг 227,3% — в регионе построили и отремонтировали объекты на 289,5 миллиарда тенге. Ближайшие преследователи отстали почти на сто процентных пунктов:

Кызылординская область — 130,5%;

Атырауская область — 125,7%;

Павлодарская область — 123,8%;

Алматы — 123,1%.

Темпы в регионе не сбавляют и к концу года. Только за октябрь подрядчики освоили 24 миллиарда тенге, что на 29,5% превысило прошлогодний показатель при среднереспубликанском росте в 24,2%.

За счет чего растет рынок и что получат жители

Мощный рывок в отрасли совпадает с общенациональной инициативой «Халықтық құрылыс» («Народная стройка»), которая делает ставку на быстрое обновление инфраструктуры. Для жителей промышленных моногородов эта статистика превращается в реальное обновление городской среды: в Жезказгане и Сатпаеве промышленные объекты возводят параллельно с парками и социальными пространствами.

Крупный бизнес активно вкладывается в комфорт горожан по меморандуму между акиматом и корпорацией «Казахмыс». На эти средства сейчас обновляют:

набережную Кенгирского водохранилища и парк «Жастар»;

театр имени С. Кожамкулова, где идет капитальный ремонт;

инфраструктуру местного университета;

площадь Шахтерской славы в Сатпаеве.

Планы на 2027 год

Власти не намерены останавливаться на ремонте старых площадок. Уже в следующем году в регионе стартует возведение трех крупных объектов с нуля: многофункционального конгресс-центра, нового футбольного стадиона и современного теннисного центра.

Масштабную программу «Халықтық құрылыс» («Народная стройка») президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал в своем Послании народу Казахстана 28 октября 2026 года. На модернизацию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры во всех регионах до 2029 года направят 6,5 триллиона тенге из Национального фонда. Позже, выступая на Х курултае общества «Қазақ тілі», глава государства объявил 2027-й «годом общенациональной масштабной стройки» и подчеркнул, что проект создаст тысячи рабочих мест и обеспечит заказами отечественный бизнес.