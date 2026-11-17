Долг ваш, а квартира чужая: что скрывает статус гаранта по ипотеке в Казахстане

При каких условиях чужая ипотека ляжет на ваши плечи и почему права на квартиру при этом все равно останутся у заемщика, рассказали эксперты.

Другу или родственнику не хватает официального дохода на покупку жилья, и он просит вас стать гарантом по ипотеке. На первый взгляд это кажется простой формальностью, однако если заемщик перестанет вносить платежи, банк вправе потребовать деньги с вас, пишет Krisha.kz.

Кто такой гарант и почему он остается без жилья

Гарант - это человек, который обязуется погасить долг перед банком, если основной заемщик перестанет платить по кредиту. Финансовые организации требуют привлечь гаранта или предоставить дополнительный залог, когда зарплаты покупателя не хватает для одобрения нужной суммы либо часть его заработка неофициальная.

Главный подводный камень: у гаранта нет никаких прав на купленную квартиру. Даже если вам придется закрывать чужой кредит годами, претендовать на квадратные метры он не сможет.

В чем разница между гарантом и созаёмщиком

Эти статусы часто путают, хотя юридические и финансовые последствия у них принципиально разные:

Участие в покупке и собственности. Созаемщики оформляют ипотеку вместе, могут вдвоем вносить первоначальный взнос и делят квартиру в общую собственность. Гарант в сделке не участвует, первоначальный взнос не платит и доли в недвижимости не получает.

Созаемщики оформляют ипотеку вместе, могут вдвоем вносить первоначальный взнос и делят квартиру в общую собственность. Гарант в сделке не участвует, первоначальный взнос не платит и доли в недвижимости не получает. Обязанность по выплатам. Созаемщики изначально отвечают за кредит наравне - если один перестал платить, второй обязан продолжать вносить платежи. Гарант подключается к выплатам только тогда, когда основной заемщик нарушил график и перестал платить.

Все границы ответственности фиксируют в договоре при оформлении займа. В документе прописывают, за какую именно сумму отвечает гарант, какие дополнительные расходы на него могут возложить и при каких условиях его обязательства прекращаются.

Кого банк одобрит в качестве гаранта

Выступить гарантом может не только близкий родственник, но и друг, коллега или знакомый. К кандидату предъявляют строгие требования:

гражданство Казахстана или вид на жительство (ВНЖ);

возраст от 18 до 63 лет (при этом на момент полного погашения ипотеки гаранту должно быть не больше 70 лет);

хорошая кредитная история без просрочек за последние 12 месяцев;

подтвержденный доход: для наемных работников - за последние полгода, для предпринимателей - за последние 12 месяцев.

Гарантами часто становятся родители, бабушки или дедушки заемщика - если они проходят по возрасту и имеют стабильный доход. Пенсионные выплаты банки также учитывают.

Стоит ли соглашаться на такую просьбу

Перед тем как поставить подпись в банке, трезво оцените, потянете ли вы чужой ежемесячный платеж. Если заемщик окажется неплатежеспособным, банк потребует с вас не только основной долг, но и набежавшие проценты, пени и судебные издержки - если эти пункты есть в договоре.

Обязательно проверьте в документах три пункта:

Отвечаете ли вы за весь кредит или только за его определенную часть. Входят ли в зону вашей ответственности штрафы, пени и судебные расходы. В какой момент ваши обязательства перед банком полностью прекращаются.

Закон позволяет гаранту взыскать выплаченные за заемщика деньги обратно, но на практике добиваться этого чаще всего приходится через суд. Соглашаться на роль гаранта исключительно из чувства долга или дружбы опасно для собственного кошелька.