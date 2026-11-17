Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, всё началось со звонка в WhatsApp. Неизвестный представился сотрудником сотового оператора и под предлогом продления срока действия SIM-карты вошел в доверие к девушке.

Спустя некоторое время студентке поступил второй звонок. На этот раз лжесотрудник банка заявил, что на её имя пытаются оформить кредит. Чтобы "защитить сбережения", собеседник убедил девушку срочно перевести все средства на так называемый "безопасный счет".

Поддавшись психологическому давлению, второкурсница сняла с депозита деньги, которые копила на оплату обучения, и перечислила по указанным реквизитам около 10 миллионов тенге. Осознание того, что её обманули, пришло к девушке только после завершения перевода.

В полиции в очередной раз напоминают жителям региона о необходимости соблюдать бдительность: