Корейцы придумали отопление без батарей: древняя система ондоль работает до сих пор

Задолго до появления современных батарей и теплых полов жители Кореи придумали необычный способ обогрева жилья. Они нагревали не воздух, а каменный пол, под которым проходили каналы с горячими газами от печи. Эта система получила название «ондоль» и со временем стала неотъемлемой частью традиционного корейского дома. Сегодня ее принцип используют в современных системах отопления, передает МойГород.

Раньше мы писали, как норвежцы обогревают свое жилье без каминов и радиаторов. В Корее для этого столетиями применяли другую инженерную разработку — ондоль.

Как работала система отопления ондоль в древности

В традиционных корейских домах под полом прокладывали специальные каналы, которые соединяли печь с дымоходом. По ним проходили горячие газы, образовавшиеся во время сжигания топлива.

Печь обычно располагали на кухне или рядом с домом. Когда в ней разжигали огонь, нагретые газы направлялись в каналы под каменным полом. Они постепенно прогревали его, после чего выходили наружу через дымоход.

Фото: Canva

Камни выполняли роль своеобразного аккумулятора тепла: они нагревались во время топки, а затем медленно отдавали накопленную энергию. Благодаря этому помещение оставалось теплым даже после того, как огонь в печи уже погас.

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Изначально такая система обогревала лишь отдельные участки жилья. Однако со временем конструкцию усовершенствовали: каналы стали прокладывать под большей частью пола, что позволяло распределять тепло по комнате более равномерно.

Почему корейцы спали прямо на полу

Ондоль повлиял не только на устройство корейских домов, но и на повседневную жизнь их обитателей. Поскольку пол постоянно сохранял тепло, он превратился в полноценное место для отдыха. Люди могли сидеть, лежать и спать прямо на его поверхности, используя специальные матрасы и постельные принадлежности.

Именно поэтому в традиционных корейских жилищах получила распространение низкая мебель. Вместо высоких кроватей и массивных столов использовали небольшие столики и другие предметы, которыми было удобно пользоваться, сидя на полу.

Фото: Canva

Особое значение приобрела и привычка снимать обувь перед входом в дом. Это было связано не только с чистотой: теплый пол служил местом, где люди проводили значительную часть времени, поэтому его поверхность старались поддерживать в порядке.

Как ондоль работает в современных квартирах

Сегодня древний принцип отопления используют в современных системах теплого пола. В частности, распространен водяной вариант: под напольным покрытием прокладывают трубы, по которым циркулирует нагретая вода.

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Она постепенно передает тепло поверхности пола, а та, в свою очередь, прогревает помещение. В результате тепло поступает не от одного радиатора, а распределяется по большой площади.

У такого способа обогрева есть особенность: температура в комнате может распределяться более равномерно. Человек ощущает тепло не только рядом с отопительным прибором, но и по всей площади помещения. При этом комфортная температура может достигаться даже при несколько более прохладном воздухе.

Помогает ли корейская система экономить на отоплении

Современный водяной теплый пол может быть энергоэффективным решением. Особенно хорошо он сочетается с тепловыми насосами и конденсационными котлами, которые способны эффективно работать при относительно низкой температуре теплоносителя.

Однако установка теплого пола сама по себе не гарантирует снижения расходов на отопление. Итоговые затраты зависят от нескольких факторов: насколько хорошо утеплено здание, какое напольное покрытие используется, правильно ли настроена система и какой источник энергии обеспечивает нагрев воды.

Фото: Canva

Есть и практическая сложность: монтаж водяного теплого пола в уже готовой квартире может оказаться дорогим и трудоемким. Для установки нередко приходится демонтировать старое покрытие, прокладывать трубы и менять конструкцию пола. Поэтому такую систему удобнее предусматривать еще на этапе строительства дома или во время капитального ремонта.

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Древний корейский ондоль показывает, как инженерная идея, появившаяся много веков назад, может оставаться актуальной и сегодня. За это время изменились материалы, оборудование и источники энергии, но основной принцип сохранился: нагревать пол, чтобы он постепенно и равномерно передавал тепло всему помещению.