Пять этажей и 150 помещений: каким был первый торговый центр Древнего Рима

В самом центре Рима находится сооружение, которое можно принять за остатки древнего торгового центра. Почти две тысячи лет назад здесь появились многоуровневые здания с многочисленными помещениями, торговыми лавками, крытыми залами и целыми улицами. Значительная часть комплекса сохранилась до наших дней, передает МойГород.

Речь идет о Рынках Траяна — одном из наиболее необычных архитектурных памятников Древнего Рима. Комплекс расположен рядом с форумом императора Траяна и сегодня является частью археологического музея Императорских форумов.

По данным официального сайта музея Рынков Траяна, строительство комплекса началось в начале II века нашей эры. Его архитектура была тесно связана с масштабным проектом по преобразованию центральной части Рима.

Как в центре Рима появился огромный комплекс

В начале II века Римская империя находилась на пике своего могущества. Император Траян решил построить в центре столицы новый форум, который должен был стать одним из самых масштабных общественных пространств города.

Для реализации проекта потребовалось изменить рельеф местности. Строители частично срезали склон Квиринальского холма, чтобы освободить место для нового архитектурного ансамбля.

Рынок Траяна. Фото: Википедия

На освободившейся территории возвели форум, а рядом с ним — многоуровневый комплекс, который сегодня известен как Рынки Траяна.

Особенность проекта заключалась в том, что здания не просто разместили рядом с холмом. Их встроили непосредственно в склон, используя архитектуру комплекса в том числе для поддержки и укрепления измененного участка возвышенности.

Согласно официальному описанию памятника, сооружение из кирпичных зданий было построено одновременно с форумом и стало частью единого архитектурного проекта.

Несколько уровней, десятки помещений и собственная улица

Рынки Траяна заметно отличались от привычных античных построек. Комплекс состоял из нескольких уровней, расположенных на разных высотах. Внутри находились помещения различного назначения, большие залы, галереи и торговые пространства.

Одной из наиболее интересных частей комплекса стала улица Виа Бибератика. Она проходила между зданиями и соединяла разные участки сооружения. Вдоль нее располагались помещения, которые могли использоваться для торговли и других городских нужд.

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На территории также находился Большой зал — просторное помещение с высокими сводами и рядами комнат по сторонам. Архитекторы использовали кирпичную кладку, арки и сводчатые конструкции, позволявшие создавать сложные многоэтажные пространства.

По данным музея, нижняя часть комплекса включала Большой и Малый полукруглые корпуса, а верхняя — центральное здание и Большой зал. Такая планировка позволяла эффективно использовать сложный рельеф холма.

Был ли это первый торговый центр в истории

Рынки Траяна нередко называют одним из первых торговых центров в истории. В популярных исторических материалах комплекс описывают как древнеримский аналог современного торгового комплекса: здесь находились многочисленные помещения, объединенные общей архитектурой и системой улиц.

Книга рекордов Гиннесса даже указывает форум Траяна как место расположения первого торгового центра в мире. В описании говорится о примерно 150 магазинах и административных помещениях, размещенных на шести уровнях.

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Однако историки и археологи уточняют, что современное название «Рынки Траяна» не означает, что весь комплекс был обычным торговым центром. По данным Министерства культуры Италии, его помещения использовались для административных задач, связанных с работой форума, а также для других коммерческих и хозяйственных функций.

Таким образом, это было многофункциональное городское пространство, а не просто собрание магазинов.

Как о форуме Траяна отзывались современники

Масштаб строительства впечатлял даже жителей и гостей Рима спустя несколько столетий после его возведения.

В 357 году нашей эры император Констанций II посетил Рим. Римский историк Аммиан Марцеллин описал его реакцию на форум Траяна. По словам историка, император остановился в изумлении перед грандиозным сооружением и признал, что подобное строительство трудно представить даже в будущем.

Рынок Траяна. Фото: Википедия

Аммиан Марцеллин назвал форум уникальным сооружением под небесами и отметил, что император был поражен его масштабами.

Важно, что это описание относится именно к форуму Траяна — огромному архитектурному ансамблю, частью которого были и знаменитые рынки.

Что сохранилось до наших дней

За почти две тысячи лет комплекс пережил множество изменений. Его помещения использовали в разные исторические периоды, перестраивали и приспосабливали под новые нужды.

В разные эпохи здесь размещались жилые здания, оборонительные сооружения и административные пространства. Благодаря этому в архитектуре сохранились следы нескольких исторических периодов.

Масштабные работы по раскрытию и восстановлению памятника проводились в 1926–1934 годах. Сегодня Рынки Траяна входят в состав Музея Императорских форумов и открыты для посетителей.

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Гости могут увидеть древние кирпичные здания, сводчатые залы, остатки торговых помещений и улицу Виа Бибератика. Комплекс остается одним из наиболее наглядных примеров того, насколько развитой была городская архитектура Древнего Рима.

Спустя почти 2000 лет сооружение продолжает напоминать о том, как римляне умели использовать пространство, создавать сложные многоуровневые конструкции и объединять торговые, административные и общественные функции в одном архитектурном ансамбле.