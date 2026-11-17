Бабушкины пуговицы могут оказаться дорогим антиквариатом: на что обратить внимание

Старые пуговицы, которые годами хранятся в коробках, шкатулках и семейных сундуках, могут оказаться не просто ненужными мелочами, а настоящими предметами коллекционирования. Особое внимание стоит обратить на изделия, оставшиеся от старой одежды или доставшиеся по наследству от бабушки. Среди них могут встретиться редкие экземпляры из фарфора, перламутра, стекла и других материалов, которые способны заинтересовать антикваров и коллекционеров, передает МойГород со ссылкой на издание Meglepetes.

Почему старые пуговицы могут иметь ценность

Коллекционирование пуговиц — необычное, но давно известное увлечение. Для людей, интересующихся старинными вещами, даже небольшой предмет одежды может представлять историческую и художественную ценность.

При оценке пуговицы учитывают сразу несколько факторов: возраст, материал, страну происхождения, особенности изготовления, декоративную отделку и историю конкретного экземпляра.

В прошлом пуговицы выполняли не только практическую функцию. Ими украшали парадную военную форму, дорогие платья, пальто и различные аксессуары. Некоторые изделия изготавливали вручную, используя редкие материалы и сложные техники декорирования.

Именно такие особенности сегодня привлекают коллекционеров. При этом две внешне почти одинаковые пуговицы могут значительно отличаться по стоимости. Иногда решающую роль играет небольшая надпись, символ или клеймо на обратной стороне изделия.

Какие старинные пуговицы могут быть дорогими

Наибольший интерес обычно вызывают редкие экземпляры, которые сложно найти на антикварном рынке или воспроизвести современными способами. Значение имеет и материал, из которого изготовлена пуговица.

Фото: Canva

Среди изделий, на которые стоит обратить внимание, выделяют несколько видов.

Фарфоровые . Особенно ценятся экземпляры с ручной росписью, цветочными орнаментами и необычными рисунками. Некоторые из них больше напоминают миниатюрные декоративные украшения, чем обычные детали одежды.

. Особенно ценятся экземпляры с ручной росписью, цветочными орнаментами и необычными рисунками. Некоторые из них больше напоминают миниатюрные декоративные украшения, чем обычные детали одежды. Перламутровые . Такие пуговицы изготавливали из раковин моллюсков. Они отличаются характерным природным блеском. Особый интерес могут представлять резные модели и изделия с необычной отделкой.

. Такие пуговицы изготавливали из раковин моллюсков. Они отличаются характерным природным блеском. Особый интерес могут представлять резные модели и изделия с необычной отделкой. Стеклянные . Старые пуговицы из цветного стекла привлекают коллекционеров формой, оттенками и технологией изготовления. Наибольшую ценность могут иметь редкие декоративные экземпляры.

. Старые пуговицы из цветного стекла привлекают коллекционеров формой, оттенками и технологией изготовления. Наибольшую ценность могут иметь редкие декоративные экземпляры. Металлические . Отдельную категорию составляют пуговицы с военной формы. Особенно интересны изделия с гербами, эмблемами, государственными символами и другими историческими изображениями.

. Отдельную категорию составляют пуговицы с военной формы. Особенно интересны изделия с гербами, эмблемами, государственными символами и другими историческими изображениями. Из бакелита. Этот материал был особенно популярен в первой половине XX века. Из него производили пуговицы самых разных цветов и форм. Некоторые винтажные модели сегодня представляют интерес для коллекционеров.

Этот материал был особенно популярен в первой половине XX века. Из него производили пуговицы самых разных цветов и форм. Некоторые винтажные модели сегодня представляют интерес для коллекционеров. Деревянные и роговые. Внимания заслуживают старые изделия ручной работы с необычной формой и декоративной обработкой.

Однако сам по себе материал еще не означает, что пуговица имеет высокую стоимость. Обычные стеклянные или металлические экземпляры могут практически не представлять коллекционного интереса. В то же время редкая модель с необычной историей способна заинтересовать даже опытных собирателей.

Как понять, что старая пуговица может быть ценной

Если дома нашлась коробка со старыми пуговицами, не стоит сразу выбрасывать ее содержимое. Сначала лучше внимательно осмотреть каждую необычную находку. Несколько деталей помогут определить, заслуживает ли она внимания специалиста.

Прежде всего стоит изучить материал. Посмотрите на пуговицу при дневном свете, оцените ее фактуру, вес и поверхность. Стекло, фарфор, перламутр, металл и ранние виды пластмассы имеют разные визуальные и физические характеристики.

Затем переверните изделие. На обратной стороне могут находиться название производителя, цифры, символы или специальные метки. Они помогают установить происхождение предмета и приблизительный период его изготовления. Важную информацию иногда дает и конструкция крепления: расположение и форма ушка или отверстий.

Отдельно стоит рассмотреть рисунок и отделку. Ручная роспись, гравировка, необычные орнаменты и изображения встречаются далеко не на каждой пуговице. Особенный интерес могут представлять изделия с исторической символикой, в том числе старые военные пуговицы.

Фото: Canva

Не менее важно состояние находки. Трещины, сколы и стертое покрытие способны снизить ее стоимость. Однако естественные следы старения не всегда означают, что предмет испорчен. Для антикварных вещей они вполне обычны.

Наконец, стоит вспомнить историю пуговицы. Если она хранилась вместе со старой военной формой, одеждой или другими семейными реликвиями, не торопитесь отделять ее от остальных предметов. Такая информация может помочь установить происхождение находки.

Почему старые пуговицы нельзя чистить самостоятельно

Обнаружив потемневший металл или потускневшую поверхность, многие сразу хотят привести находку в порядок. Однако с антикварными предметами лучше не экспериментировать.

Бытовая химия, жесткие щетки и полировочные средства могут повредить старое покрытие, стереть позолоту или испортить декоративный рисунок. Особенно осторожно нужно обращаться с фарфоровыми, стеклянными и перламутровыми изделиями.

Кроме того, естественная патина — тонкий слой, который образуется на поверхности некоторых материалов со временем, — иногда помогает специалистам оценить возраст и подлинность предмета. Поэтому самостоятельная чистка может не только испортить внешний вид пуговицы, но и снизить ее коллекционную ценность.

Для начала достаточно сфотографировать находку с обеих сторон. Если на ней есть надписи, клейма или символы, стоит сделать отдельные снимки этих деталей. Также полезно измерить диаметр изделия. Эти фотографии и сведения пригодятся при обращении к антикварам или коллекционерам.

Сколько могут стоить старые пуговицы

Фото: Canva

Единой цены на старинные пуговицы не существует. Одни экземпляры практически не имеют коллекционной стоимости, другие могут заинтересовать покупателей на специализированных аукционах.

О масштабах такого увлечения свидетельствуют предложения на антикварных площадках. Например, в Чехии выставляли на продажу коллекцию примерно из 760 пуговиц 1920-х годов. За весь набор продавец просил 100 тысяч чешских крон.

Однако важно учитывать: цена в объявлении не всегда соответствует реальной стоимости предмета. Продавец может установить любую сумму, но это еще не означает, что найдется покупатель, готовый заплатить столько.

Поэтому, если среди старых вещей обнаружилась необычная пуговица, не стоит ориентироваться только на первые объявления в интернете. Гораздо полезнее сравнить находку с аналогичными экземплярами, которые уже были проданы на аукционах, или обратиться к специалисту по антиквариату.

Где оценить и продать старинные пуговицы

Если находка выглядит необычно, ее можно показать антиквару или выставить на специализированном аукционе. Специалист поможет определить материал, приблизительный возраст и происхождение изделия, а также оценить возможную рыночную стоимость.

Фото: Canva

Еще один вариант — обратиться к сообществам коллекционеров. Например, международная организация National Button Society объединяет людей, которые изучают и собирают пуговицы. Для предварительного сравнения можно воспользоваться каталогом Button Country, где представлены фотографии изделий из различных материалов.

Тем, кто планирует продать находку через интернет, стоит поискать похожие экземпляры на антикварных площадках. При этом особое внимание лучше уделять не выставленным объявлениям, а уже завершенным продажам: они позволяют точнее оценить реальный спрос и суммы, которые покупатели готовы платить.

Так что в следующий раз, когда в доме обнаружится старая коробка с пуговицами, не спешите отправлять ее в мусорное ведро. Среди обычных на первый взгляд деталей одежды может оказаться редкий экземпляр, который заинтересует коллекционеров.