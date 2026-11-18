В преддверии 35-летия Независимости Казахстана в Аксае торжественно открыли стадион "Жастар". Реконструкцию объекта площадью два гектара провела компания ТОО "Қалдығайта" за счет средств КПО б.в.
На территории комплекса обустроили футбольное поле, соответствующее стандартам FIFA, спортивный зал и игровые площадки, зону с уличными тренажерами, экстрим-площадку для велосипедистов, роллеров и скейтбордистов, а также административный корпус с раздевалками.
Ожидается, что обновленный стадион станет главной точкой притяжения для молодежи и любителей активного отдыха в городе.