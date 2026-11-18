Стадион «Жастар» открыли после реконструкции в Аксае

Обновленный спортивный объект в центре Бурлинского района сможет принимать до 200 человек одновременно.

В преддверии 35-летия Независимости Казахстана в Аксае торжественно открыли стадион "Жастар". Реконструкцию объекта площадью два гектара провела компания ТОО "Қалдығайта" за счет средств КПО б.в.

На территории комплекса обустроили футбольное поле, соответствующее стандартам FIFA, спортивный зал и игровые площадки, зону с уличными тренажерами, экстрим-площадку для велосипедистов, роллеров и скейтбордистов, а также административный корпус с раздевалками.

Ожидается, что обновленный стадион станет главной точкой притяжения для молодежи и любителей активного отдыха в городе.