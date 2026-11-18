Как сообщили в департаменте полиции региона, подозреваемым оказался местный житель, гражданин Казахстана. Сейчас он водворен в изолятор временного содержания. По факту убийства проводится досудебное расследование, ход которого взят на особый контроль министерства внутренних дел.

Напомним, резонансное преступление произошло утром 16 ноября в районе элитной застройки на пересечении улиц Газизы Жубановой и Нурлы Тан. Тогда полицейские полностью перекрыли движение на прилегающих дорогах - из-за оцепления родители даже не могли отвести детей в местный детский сад.

В полиции подтвердили, что на месте было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. По предварительным данным, злоумышленник мог скрыться с места преступления на автомобиле погибшего, а в соцсетях очевидцы публиковали кадры масштабных проверок и скопления силовиков на загородной трассе.

Айман Карим