Копал бассейн во дворе и нашел золото на 800 тысяч долларов: мужчине досталось целое состояние

Житель Франции, который решил обустроить бассейн на заднем дворе своего дома, неожиданно обнаружил под землей настоящее сокровище. Во время строительных работ рабочие наткнулись на тайник с пятью золотыми слитками и десятками монет. Стоимость находки оценили примерно в 800 тысяч долларов. В итоге мужчина получил право оставить всё золото себе, передает МойГород.

Об этом сообщает издание The Daily Galaxy.

Необычный случай произошел в мае 2025 года в небольшом французском городке Невиль-сюр-Сон, расположенном недалеко от Лиона. Мужчина приобрел дом примерно за год до обнаружения клада и решил заняться благоустройством участка. Для строительства бассейна он нанял рабочих, которые приступили к земляным работам.

Именно во время рытья котлована строители обнаружили несколько пластиковых пакетов, спрятанных в земле. Внутри находились пять золотых слитков и десятки золотых монет. Общую стоимость драгоценного металла оценили примерно в 700 тысяч евро — около 800 тысяч долларов.

Фото: Canva

Владелец дома не стал присваивать находку тайно и сообщил о ней местным властям. К проверке подключились жандармерия и Региональное управление по делам культуры. Специалистам предстояло установить происхождение золота, проверить его возможную связь с преступлениями и выяснить, имеет ли находка историческую или археологическую ценность.

Откуда взялось золото и почему его разрешили оставить

В ходе проверки выяснилось, что золотые слитки были изготовлены примерно 15–20 лет назад на одном из предприятий в регионе Лиона. Установить их происхождение удалось благодаря серийным номерам. Экспертиза также показала, что золото было приобретено законным путем и не связано с какими-либо известными преступлениями.

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Кроме того, специалисты не обнаружили у находки археологической или культурной ценности. Поэтому государственные органы не стали претендовать на обнаруженное сокровище.

Право мужчины на золото объясняется особенностями французского законодательства. Согласно статье 716 Гражданского кодекса Франции, кладом считается спрятанная или зарытая вещь, на которую никто не может подтвердить право собственности и которую обнаружили случайно. Если такое сокровище найдено на собственном земельном участке, оно полностью принадлежит человеку, который его обнаружил.

Золотые монеты и пять слитков золота, обнаруженные жителем Невиль-сюр-Сона во время рытья котлована для бассейна.

Фото: Максим Жега.

В данном случае предыдущий владелец недвижимости уже скончался, а его возможные наследники не предоставили документов, которые могли бы подтвердить их права на золото. В результате мужчина получил возможность оставить себе все пять слитков и найденные монеты.

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При этом обстоятельства появления тайника так и остались неизвестными. Кто именно спрятал драгоценности и почему они пролежали в земле столько лет, установить не удалось.

В Германии нашли сотни древнеримских монет

Подобные случайные открытия происходят и в других европейских странах. Ранее на западе Германии мужчина, занимавшийся поиском с металлоискателем, обнаружил крупный клад серебряных монет римской эпохи.

Археологи извлекли из земли 934 денария общим весом около 3,1 килограмма. Находка стала одной из крупнейших подобных коллекций, обнаруженных в стране.