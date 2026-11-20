Работники агропромышленного комплекса из разных регионов Казахстана удостоились государственных наград за вклад в развитие отрасли. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.
В список награждённых вошли не только руководители крупных хозяйств, но и рядовые труженики села - механизаторы, скотники, пастухи и другие профильные специалисты.
Указом Главы государства за большой вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли страны награждены:
Орденом "Парасат"
Асанов Бийбыт Батниязович - глава КХ "Женис", Западно-Казахстанская область
Нуртазаев Бахыт - ветеран сельскохозяйственной отрасли, Кызылординская область;
Орденом "Достық" ІІ степени
Рудаков Александр Сергеевич - основатель и президент агропромышленного холдинга "ЭКО-культура", Российская Федерация;
Орденом "Құрмет"
Балжигитов Сейтжан Капанович - глава КХ "Достан Ата", Атырауская область
Ищанов Куаныш Амангалиевич - директор ТОО "Айс-плюс", Актюбинская область
Макатов Каирбай Конкаевич - глава КХ "Бижан", Костанайская область
Хуршудов Ислам Махмудович - скотник ТОО "Агро Балтабай", Алматинская область;
Орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени
Аменов Макиш Керимбаевич - табунщик, область Ұлытау
Ахметжанов Рустем Кажиканович - скотник ТОО "Капчагай МТС Сервис", Алматинская область
Клишин Виктор Александрович - механизатор-тракторист ТОО "Жер өнімдері", Акмолинская область
Темирбаев Куандык Сейткенович - механизатор КХ "Мендеш", Павлодарская область;
Медалью "Ерен еңбегі үшін"
Абдраимов Даурен Чингисович - зоотехник КХ "Даурен", область Абай
Әбсәттәр Өтепберген Әкімұлы - верблюдовод КХ "Өтепберген", Туркестанская область
Капарова Алия Айбасовна - телятница ТОО "Burabay Milk", Акмолинская область
Сейдахметов Бауыржан Кабиевич - старший пастух КХ "Шалкар", Мангистауская область;
Почетное звание "Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері"
Айтуленов Дастан - директор ТОО "Меркенский сырзавод", Жамбылская область
Звольский Сергей Адамович - директор ТОО "Астык-STEM", Северо-Казахстанская область
Ныгметов Сейтжапар Алшынбекович - директор ТОО "Кайнар", Карагандинская область
Тезекбаев Жумаш Жумабекович - глава КХ "Егемендік", область Жетісу.