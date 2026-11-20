Глава государства подписал указ о присуждении госнаград работникам сельского хозяйства из разных регионов страны.

Работники агропромышленного комплекса из разных регионов Казахстана удостоились государственных наград за вклад в развитие отрасли. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

В список награждённых вошли не только руководители крупных хозяйств, но и рядовые труженики села - механизаторы, скотники, пастухи и другие профильные специалисты.

Указом Главы государства за большой вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли страны награждены:

Орденом "Парасат"

Асанов Бийбыт Батниязович - глава КХ "Женис", Западно-Казахстанская область

Нуртазаев Бахыт - ветеран сельскохозяйственной отрасли, Кызылординская область;

Орденом "Достық" ІІ степени

Рудаков Александр Сергеевич - основатель и президент агропромышленного холдинга "ЭКО-культура", Российская Федерация;

Орденом "Құрмет"

Балжигитов Сейтжан Капанович - глава КХ "Достан Ата", Атырауская область

Ищанов Куаныш Амангалиевич - директор ТОО "Айс-плюс", Актюбинская область

Макатов Каирбай Конкаевич - глава КХ "Бижан", Костанайская область

Хуршудов Ислам Махмудович - скотник ТОО "Агро Балтабай", Алматинская область;

Орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени

Аменов Макиш Керимбаевич - табунщик, область Ұлытау

Ахметжанов Рустем Кажиканович - скотник ТОО "Капчагай МТС Сервис", Алматинская область

Клишин Виктор Александрович - механизатор-тракторист ТОО "Жер өнімдері", Акмолинская область

Темирбаев Куандык Сейткенович - механизатор КХ "Мендеш", Павлодарская область;

Медалью "Ерен еңбегі үшін"

Абдраимов Даурен Чингисович - зоотехник КХ "Даурен", область Абай

Әбсәттәр Өтепберген Әкімұлы - верблюдовод КХ "Өтепберген", Туркестанская область

Капарова Алия Айбасовна - телятница ТОО "Burabay Milk", Акмолинская область

Сейдахметов Бауыржан Кабиевич - старший пастух КХ "Шалкар", Мангистауская область;

Почетное звание "Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері"

Айтуленов Дастан - директор ТОО "Меркенский сырзавод", Жамбылская область

Звольский Сергей Адамович - директор ТОО "Астык-STEM", Северо-Казахстанская область

Ныгметов Сейтжапар Алшынбекович - директор ТОО "Кайнар", Карагандинская область

Тезекбаев Жумаш Жумабекович - глава КХ "Егемендік", область Жетісу.