В мае 2025 года женщина купила у индивидуального предпринимателя одежду на 46 000 тенге: спортивный костюм за 31 000 тенге и юбку за 15 000 тенге. Через четыре дня она заметила существенный брак, попросила вернуть деньги и забрать вещи, но продавец отказал. Тогда покупательница пошла в суд. Департамент торговли и защиты прав потребителей по ЗКО участвовал в деле как третье лицо.

- 7 октября 2026 года суд № 2 Уральска встал на сторону покупательницы. Предпринимателя обязали выплатить 46 000 тенге за одежду, 5 000 тенге компенсации морального вреда, 2 623 тенге госпошлины и 1 000 тенге почтовых расходов за отправку досудебной претензии, - рассказали в департаменте торговли и защиты прав потребителей по ЗКО.

В департаменте призывают покупателей защищать свои права при любой цене и виде товара - закон о защите прав потребителей на стороне покупателя.