На маршруте № 47/48 "Нурлы жол - Атырау" привычные вагоны заменят на новые вагоны Stadler казахстанской сборки. Первый рейс в обновлённом составе отправится со станции "Нурлы жол" 23 ноября 2026 года, а из Атырау - 25 ноября 2026 года. Поезд будет ходить через день, сообщили в АО "Пассажирские перевозки".

- В составе будет 9 пассажирских вагонов: по 40 мест в купейных и по 56 - в плацкартных. Внутри есть климат-контроль, индивидуальная подсветка, розетки на 220 В, камеры видеонаблюдения, зоны для багажа и буфет. Также предусмотрены условия для пассажиров с ограниченной мобильностью, - пояснили в АО "Пассажирские перевозки".

Сохранится и женский вагон (№ 4). Купить туда билеты могут только женщины, а вместе с ними разрешат проезд мальчикам до 7 лет. Обновление вагонов идёт поэтапно, чтобы поездки стали комфортнее. Билеты на поезд № 47/48 продаются на сайте bilet.railways.kz и в кассах вокзалов.