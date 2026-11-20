Прогноз погоды в ЗКО на 21 ноября

Синоптики прогнозируют в регионе порывистый ветер до 23 метров в секунду, туман и дожди.

По данным РГП "Казгидромет", 21 ноября в Западно-Казахстанской области ночью и утром ожидаются туман и ветер с порывами до 23 м/с. В Уральске также ночью возможен туман, а в течение суток пройдут дожди. Температура ночью +2...+4 °C, днем +7...+9 °C.

В Атырауской области и Атырау ожидается облачная погода без осадков и ветер 5-10 м/с. В ночные часы - туман. Температура ночью +6...+8 °C, днем +8...+10 °C.

В Мангистауской области ожидаются туман и ветер с порывами до 15-20 м/с. Прогнозируют переменную облачность, местами возможны осадки. Температура ночью +8...+10 °C, днём +13...+15 °C.

В Актюбинской области и Актобе также ожидаются дожди и туман. Синоптики предупреждают о гололеде. Температура ночью +2...+4 °C, днём +6...+8 °C.