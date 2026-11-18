Пандемия COVID-19 показала, насколько быстро инфекционное заболевание может изменить жизнь миллиардов людей. Закрытые границы, перегруженные больницы, остановка предприятий и глобальный экономический кризис стали частью реальности, к которой мир оказался не готов. Однако ученые предупреждают: в будущем человечество может столкнуться не только с природными вирусами, но и с биологическими угрозами, связанными с развитием синтетической биологии.

Современные технологии позволяют ученым изучать генетический материал, изменять свойства микроорганизмов и создавать искусственные биологические системы. Такие разработки открывают большие возможности для медицины, т.е. помогают исследовать заболевания, разрабатывать вакцины и искать новые методы лечения. Но у этих технологий есть и обратная сторона. Некоторые научные достижения потенциально могут быть использованы для создания более опасных возбудителей инфекций, передает МойГород.

Особую тревогу вызывает сценарий, при котором опасный микроорганизм случайно выйдет за пределы лаборатории или будет намеренно использован для причинения вреда. Если такой возбудитель сможет эффективно распространяться между людьми, последствия могут выйти далеко за пределы одной страны.

При этом важно понимать: речь идет о потенциальном риске, а не о неизбежном событии. На сегодняшний день нет оснований утверждать, что ученые уже способны по своему желанию создать совершенно новый вирус, который гарантированно вызовет пандемию и окажется опаснее COVID-19. Но развитие биотехнологий заставляет специалистов заранее продумывать, как предотвратить подобные угрозы.

Что такое синтетическая биология и почему она вызывает опасения

Синтетическая биология — это направление науки, которое использует инженерные подходы для изучения, изменения и создания биологических систем. Исследователи могут работать с генетическим материалом организмов, изучать функции отдельных участков ДНК и РНК, а также разрабатывать биологические решения для медицины, промышленности и сельского хозяйства.

Например, эти технологии помогают создавать новые методы диагностики, производить лекарства и разрабатывать вакцины. Они также используются при изучении инфекционных заболеваний: ученым необходимо понимать, как устроены возбудители, каким образом они взаимодействуют с организмом и почему одни инфекции распространяются быстрее других.

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Однако одни и те же научные инструменты могут применяться в разных целях. Именно поэтому в биологии существует понятие исследований двойного назначения. Так называют работы, которые могут принести значительную пользу обществу, но при определенных обстоятельствах их результаты или технологии способны быть использованы во вред.

В докладе Национальных академий наук, инженерии и медицины США Biodefense in the Age of Synthetic Biology отмечается, что развитие синтетической биологии расширяет возможности изменения существующих организмов и в перспективе может облегчить создание новых. Специалисты отдельно рассматривают риски восстановления известных патогенных вирусов и изменения свойств уже существующих бактерий и вирусов.

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При этом создание совершенно нового опасного возбудителя — гораздо более сложная задача, чем может показаться. Биологические системы чрезвычайно сложны: недостаточно просто изменить генетическую последовательность, чтобы получить вирус с заранее заданными свойствами. Его поведение зависит от множества факторов, включая взаимодействие с клетками организма, иммунной системой и окружающей средой.

Как лабораторное исследование может превратиться в биологическую угрозу

Один из обсуждаемых специалистами сценариев связан с так называемыми исследованиями по приобретению новых функций. В рамках таких работ ученые изучают, как изменение свойств микроорганизмов влияет на их поведение. Это может помогать лучше понимать механизмы развития инфекций и оценивать потенциальные угрозы до того, как они возникнут в природе.

Однако подобные эксперименты требуют особого контроля. Если исследование связано с возбудителем, способным вызывать тяжелое заболевание, а его свойства изменяются таким образом, что потенциально повышается опасность для человека, цена ошибки может оказаться очень высокой.

В январе 2026 года Счетная палата США (GAO) опубликовала доклад о рисках подобных исследований. В документе отмечается, что работы с патогенами, потенциально способными вызвать пандемию, могут создавать угрозы биологической безопасности, особенно если в результате повышается заразность или тяжесть вызываемого заболевания. При случайной утечке или намеренном распространении последствия могут затронуть большое количество людей.

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Речь не обязательно идет о создании совершенно нового вируса. Опасения специалистов могут быть связаны и с изменением уже известных возбудителей. При этом нельзя считать, что любое генетическое изменение делает микроорганизм опаснее: последствия зависят от конкретного исследования, а многие эксперименты направлены, наоборот, на снижение рисков и поиск способов защиты.

Существуют два основных сценария, которые рассматривают специалисты по биобезопасности:

Случайная утечка. Опасный биологический материал может покинуть лабораторию из-за нарушения правил безопасности, технической неисправности или человеческой ошибки. Риск зависит от свойств возбудителя, условий работы и качества защитных систем.

Преднамеренное использование. Биологические технологии или материалы могут быть использованы злоумышленниками для причинения вреда. В этом случае речь идет уже не о лабораторной аварии, а о намеренном создании биологической угрозы.

Оба сценария требуют разных, но взаимодополняющих мер защиты: от надежного оборудования и контроля доступа до международного сотрудничества и наблюдения за распространением инфекций.

Может ли искусственный вирус оказаться опаснее COVID-19

Теоретически последствия новой пандемии могут оказаться тяжелее, чем у COVID-19. Но это будет зависеть не от того, создан ли вирус искусственно, а от совокупности его характеристик и готовности систем здравоохранения к чрезвычайной ситуации.

На масштаб эпидемии влияют заразность возбудителя, тяжесть заболевания, особенности передачи инфекции, наличие иммунитета у населения, доступность диагностики и эффективность лечения. Важную роль играет и скорость реакции властей: насколько быстро удается обнаружить первые случаи, установить пути распространения инфекции и принять меры для сдерживания вспышки.

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Если новый возбудитель будет легко передаваться между людьми, а у населения не окажется иммунной защиты, инфекция потенциально сможет быстро распространиться между странами. Если при этом заболевание будет вызывать тяжелые осложнения, медицинские учреждения могут столкнуться с серьезной нагрузкой.

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Но даже в таком случае нельзя заранее утверждать, что пандемия обязательно превзойдет COVID-19 по числу жертв или экономическому ущербу. Для подобного прогноза необходимо знать свойства конкретного возбудителя, а гипотетический вирус невозможно оценить с такой точностью.

Отдельный вопрос — роль искусственного интеллекта. Нейросети уже применяются в биологии и медицине: они помогают анализировать большие массивы данных, изучать белки и ускорять поиск лекарственных соединений. Это может быть полезно и для разработки средств противодействия инфекциям. Вместе с тем специалисты оценивают, не могут ли подобные инструменты упростить создание опасных биологических агентов.

В докладе Национальных академий наук, инженерии и медицины США, опубликованном в марте 2025 года, подчеркивается, что на тот момент доступные инструменты искусственного интеллекта не могли самостоятельно спроектировать совершенно новый вирус. Возможности таких систем по изменению уже существующих возбудителей также оставались ограниченными из-за недостатка данных и сложности биологических процессов. При этом эксперты рекомендовали продолжать отслеживать развитие технологий, поскольку их возможности могут меняться.

Почему ученые не могут просто создать универсальную защиту

Даже если специалисты заранее предполагают появление опасного возбудителя, разработать защиту от него непросто. Вакцины и лекарства обычно создаются с учетом определенных характеристик конкретного патогена. Если появляется ранее неизвестная инфекция, сначала необходимо установить ее природу, понять механизм заражения и определить, какие методы лечения могут быть эффективными.

Важнейшее значение имеет раннее обнаружение вспышки. Чем быстрее специалисты выявят необычное заболевание и установят, что оно передается между людьми, тем больше времени останется для ограничения распространения инфекции.

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Для этого необходимы системы эпидемиологического надзора, лаборатории, способные оперативно исследовать новые образцы, обмен информацией между странами и готовность медицинских учреждений к резкому увеличению числа пациентов.

Опыт COVID-19 показал, насколько важна скорость разработки вакцин и организации массовой диагностики. Однако даже при наличии современных технологий на создание, проверку и производство медицинских средств требуется время. Поэтому подготовка к новым инфекционным угрозам должна начинаться задолго до появления конкретной вспышки.

Какие меры могут предотвратить биологическую катастрофу

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Главная задача специалистов — не остановить развитие биотехнологий, а сделать исследования безопасными. Ведь те же научные инструменты, которые потенциально могут быть использованы во вред, помогают создавать вакцины, лекарства и диагностические системы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала рекомендации по лабораторной биобезопасности. В июле 2024 года организация представила обновленное руководство, в котором особое внимание уделяется работе с опасными биологическими материалами, генетическим изменением микроорганизмов, информационной безопасности и возможным угрозам, связанным с искусственным интеллектом.

Среди ключевых мер ВОЗ выделяет:

Контроль доступа к опасным материалам. Лаборатории должны обеспечивать надлежащее хранение, транспортировку и использование патогенов, представляющих повышенную опасность.

Защиту от случайных утечек. Для работы с опасными микроорганизмами необходимы специально оборудованные помещения, подготовленный персонал и соблюдение строгих протоколов безопасности.

Независимую оценку исследований. Потенциальные риски экспериментов должны оцениваться до их проведения, а при необходимости — пересматриваться в ходе работы.

Контроль за использованием технологий. Необходимо учитывать, что генетические инструменты, системы искусственного интеллекта и научные данные могут применяться не только в медицинских целях.

Международное сотрудничество. Государства должны обмениваться информацией об угрозах, укреплять системы эпидемиологического надзора и согласовывать подходы к биологической безопасности.

ВОЗ также подчеркивает важность государственного контроля и работы специальных комитетов, которые оценивают безопасность исследований в научных учреждениях. Эти меры призваны снизить вероятность как случайного выхода опасных материалов за пределы лабораторий, так и их преднамеренного использования.

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Отдельное направление — проверка заказов на синтез генетического материала. Компании, которые производят искусственные фрагменты ДНК и РНК для научных исследований, могут применять процедуры проверки, позволяющие выявлять потенциально опасные заказы. Однако такие механизмы нуждаются в постоянном обновлении, поскольку технологии синтеза и анализа генетических последовательностей развиваются.

В сентябре 2026 года ВОЗ вновь обратила внимание на необходимость совершенствовать международные механизмы контроля за биологическими исследованиями. Организация подчеркнула, что развитие геномики, синтетической биологии и искусственного интеллекта требует адаптивных систем управления рисками, которые позволят одновременно поддерживать научный прогресс и предотвращать возможное злоупотребление технологиями.

Может ли человечество предотвратить новую пандемию

Сценарий пандемии, связанной с искусственно созданным или измененным вирусом, остается одной из потенциальных биологических угроз, которые обсуждают ученые. Однако это не означает, что подобная катастрофа неизбежна или что технологии уже позволяют создать возбудитель, способный гарантированно уничтожить миллионы людей.

Главная опасность заключается в том, что развитие биотехнологий может опережать создание механизмов контроля за их использованием. Поэтому специалисты призывают уделять внимание не только научным открытиям, но и вопросам безопасности, прозрачности исследований и международного регулирования.

COVID-19 продемонстрировал, насколько уязвимым может оказаться современный мир перед новой инфекцией. Следующая пандемия, независимо от того, возникнет ли она естественным путем или будет связана с человеческой деятельностью, потребует быстрой реакции государств, ученых и медицинских организаций.

Именно поэтому подготовка к таким угрозам должна начинаться заранее — пока потенциальный риск еще можно контролировать, а не после того, как инфекция пересечет границы и распространится по всему миру.